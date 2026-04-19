Serale di Amici 25, chi è l’eliminato della quinta puntata

Nella quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile su Canale 5, c’è stata una sola eliminazione. Al ballottaggio erano arrivati Kiara, Lorenzo e Riccardo: chi è l’allievo che ha dovuto lasciare per sempre la scuola e le prime parole dopo il verdetto annunciato da Maria De Filippi.

Kiara è l'eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile su Canale 5. Come noto dalle anticipazioni diffuse negli scorsi giorni, la ballerina della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo era finita al ballottaggio con i due cantanti Lorenzo e Riccardo. La sua è stata l'unica eliminazione.

Kiara è l'eliminata del 18 aprile

Come ormai accade in ogni puntata del serale, la comunicazione di chi dovrà lasciare il talent avviene in casetta e non in puntata. Una volta rientrati, quindi, i ragazzi iniziano a confrontarsi parlando delle loro emozioni, finché non interviene Maria De Filippi che chiede un commento ai tre allievi al ballottaggio e Kiara dice: "Sono molto emozionata. Mi dispiace un pochino perché questo percorso era molto bello e ho fatto amicizie molto belle, non ho rimorsi, sono emozionata". Una volta giunti sulle gradinate, davanti ai loro compagni d'avventura, Kiara, Lorenzo e Riccardo scoprono chi dovrà lasciare il talent, ed è Kiara come annuncia la conduttrice:

Ripeto quello che ho detto in puntata, è un programma ad eliminazione, siamo arrivati alla quinta puntata. Quando Elena ha detto che non è arrivata nemmeno in finale è vero. E credo che non ci sia una ballerina più realizzata di Elena D'Amario. Lo dico perché ad essere eliminata sei tu Kiara. È importante che tu questo lo capisca Kiara, perché tutti i ballerini che sono passati di qua hanno trovato tutti lavoro e non c'è motivo per cui tu non lo possa trovare. Mi dispiace che con la lingua tu ti sia trovata in difficoltà e non è uscita la persona dolce che sei.

Commossa, Kiara si congeda dicendo: "Conservo tutte le nostre amicizie. Sono grata di aver avuto la possibilità di aver conosciuto tutti voi. Volevo dire grazie a tutti i miei professori, perché mi hanno davvero aiutata. Grazie a tutti".

Cosa è successo nella quinta puntata del Serale di Amici

Nella quinta puntata del Serale di Amici la prima manche ha visto sfidarsi la squadra capitanata da Peparini e Cuccarini e gli Zerbi-Cele. La seconda sfida a squadre vede schierati gli Zerbi-Cele contro i Petti-Lo. In entrambe le manche gli allievi hanno dovuto affrontare dei guanti di sfida, anche piuttosto difficili, come quello che ha visto scontrarsi Gard e Riccardo nell'interpretazione di Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Non poteva mancare l'ormai momento iconico del gioco, Password, con Alessandro Cattelan a cui hanno preso parte anche Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, con la coppia formata da Amadeus e Laurenti sconfitta. La sfida tra gli allievi riprende con gli Zerbi-Cele contro la squadra di Cuccarini e Peparini. È il momento di una comparata di canto tra Angie ed Elena, che vede Angie vincitrice. Nuova sfida tra Emiliano e Alex e a vincere è quest'ultimo. A rischio eliminazione finiscono Riccardo, Emiliano e Nicola e a perdere è Riccardo. Sarà quest'ultimo a sfidare gli eliminati provvisori delle prime due manches: Kiara e Lorenzo.