L’odissea di Opi ad Amici 25: si è rotto qualcosa e non è solo colpa di Anna Pettinelli

Rudy Zerbi, Opi e Anna Pettinelli, via Amici 25

Nell'ultima puntata di Amici 25, la quindicesima del pomeridiano, l'attesa per ciò che sarebbe avvenuto tra Opi e la sua insegnante Anna Pettinelli era palpabile. Un confronto che sarebbe nato in qualsiasi circostanza, ma che è stato pesantemente influenzato dalla connessione tra Opi e Flavia prima dell'eliminazione della seconda. Infatti, abbiamo assistito a uno dei rarissimi tentativi di ribaltamento dei ruoli, in cui i concorrenti hanno chiesto di rifiutare l'assegnazione di Pettinelli per poter scegliere loro il brano da portare in puntata. Una mossa non proprio scaltra, che in passato aveva anche portato Rudy Zerbi, ad Amici 21, a riconsiderare la posizione nel programma di due alunni celebri, come LDA e Calma, per l'assegnazione di "La Paranza" di Daniele Silvestri. Un ammutinamento collettivo che, tornando indietro nel tempo, portò al ribaltamento dei ruoli: parliamo di Amici 16, quando Mike Bird, Shady, Thomas e Sebastian chiesero di non continuare a lavorare con il direttore artistico Morgan, che lasciò successivamente il programma: la squadra fu affidata a Emma Marrone.

Lo scontro in puntata tra Opi, Anna Pettinelli e Maria De Filippi

Insomma, la scelta di Opi, quella di scontrarsi con Anna Pettinelli, non poteva che portare a una riflessione avvenuta in puntata e che ha visto protagonista anche Maria De Filippi. La disputa, legata alla fiducia reciproca tra Opi e Anna Pettinelli, ha toccato più punti. Dalla conoscenza musicale sfoderata da Anna Pettinelli ("Tu ne capisci più di me? La mia parola contro la tua, ma la mia ha un valore diverso perché mangio pane e musica da 50 anni"), ai continui richiami alle "brutte figure" di Opi, a causa delle assegnazioni della professoressa. Maria De Filippi, giudice della contesa, ha sottolineato come le promesse fatte da Pettinelli a Opi non sarebbero state mantenute, con il cantante costretto a esibirsi in puntata con un brano che non avrebbe voluto eseguire: "Dal suo punto di vista l'incontro è nullo e io mi sentirei presa per il cu*o. È una mancata comunicazione". Le parole di Maria De Filippi e il caso, che non sembra essersi chiuso, con Opi che chiede tempo per potersi fidare di nuovo della professoressa Pettinelli, aprono più riflessioni.

Cosa si è rotto tra Opi e Anna Pettinelli ad Amici 25

Da una parte, è chiaro ed evidente come ci siano state più cose che non abbiano funzionato tra l'insegnante, il cantante e il programma in sé. Questa presa di posizione della conduttrice arriva dopo un diverbio, riflesso in puntata, tra la professoressa e uno degli autori del programma sulla validità di un'assegnazione proprio a Opi. Poi i contrasti con Flavia e il tentativo di ammutinamento, che restituiscono poche conferme positive nei confronti della docente. Nel frattempo, la sua scommessa su Gard ed Elena invece sembra che stia funzionando, al punto che sembra racchiudersi proprio in questi due concorrenti il vero team della professoressa, escludendo chi non ne fa parte.

Soprattutto se si fa riferimento all'ammonizione nei confronti di Opi sul suo "lamentarsi continuamente delle assegnazioni e delle canzoni", un elemento che per adesso non abbiamo visto negli altri due concorrenti, anzi. Da una parte Elena si è esibita, anche se non nello stato di salute migliore, lo scorso 11 gennaio con "Raggamuffin" della cantante belga Selah Sue. Dall'altra Gard ha sottolineato come stiano stancando i continui lamenti di Opi in merito. È possibile, in questo momento, capire alcuni schieramenti e le loro motivazioni.

Perché non possiamo dare la colpa alla giudice per il percorso di Opi ad Amici 25

Ma la professoressa Anna Pettinelli non è l'unico "problema" per il percorso di Opi. E questo non squalifica l'ottimo posizionamento in classifica con "Scusa", l'inedito presentato in puntata (nulla di indimenticabile). Le mancate conferme di Pettinelli, come nel percorso di Flavia, seguono anche un posizionamento netto di Rudy Zerbi nei confronti del cantante. Infatti, se solo qualche mese fa il professore accusava Pettinelli di non avere il coraggio di porre fine al percorso di Opi, capendo che non avrebbe potuto avere chance per il Serale, le posizioni sembrano essere invariate. Ciò che è cambiato è il posizionamento, nei gradimenti del pubblico: potrebbe essere l'unica carta da giocare per il cantante di Bonate Sopra.

È necessario comprendere anche il miglioramento negli ultimi mesi del cantante, ma sono tuttora insufficienti per misurarsi musicalmente con concorrenti del calibro di Gard ed Elena, già nel suo team. Potrebbe apparire una mossa precipitosa regalargli una maglia per il Serale, con una conclusione che potrebbe sovrapporsi a quella di Ayle, anche lui alunno di Anna Pettinelli ad Amici 23 ed eliminato, in maniera netta, nella prima puntata della fase finale del programma. Senza sostegno da parte di altri concorrenti, senza il sostegno dei professori e senza grandi capacità vocali, la colpa su una sua possibile eliminazione non può essere addossata solo sulle spalle di Anna Pettinelli.