Chi è Opi, cantante di Amici 25: il vero nome e le canzoni del concorrente

Opi, nome d’arte del classe 2001 Simone Opini, è uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 25. Il cantante si è esibito nella prima sfida con l’inedito Farheneit. Ecco chi è Opi.

Opi, via Amici 2025

Opi, nome d'arte di Simone Opini, è uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 25. Il 24enne, proveniente da Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, ha deciso di lavorare con Anna Pettinelli. Solo lo scorso anno, il cantante si era esibito il 27 ottobre in una sfida nel Pomeridiano contro TrigNO, il futuro vincitore della categoria canto. Sulle note dell'inedito Niente di meglio di te, pubblicato poi nelle settimane successive, aveva perso la sfida con TrigNO, che si era esibito con Maledetta Milano, entrato nel suo EP. Sul suo profilo Spotify (che conta 8500 ascoltatori mensili a oggi), compaiono solo 4 brani: New York, Niente di meglio di te, Mi sento così e Sad Vibe, uscita lo scorso 13 giugno: in media, le canzoni hanno ricevuto 30mila ascolti. Andiamo a scoprire chi è Opi.

Chi è Opi, nome d’arte di Simone Opini ad Amici 25

Originario di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, Opi, nome d'arte di Simone Opini, è un giovane artista pop punk che partecipa nella categoria canto di Amici 25. Durante la sua permanenza all'interno del talent di Canale 5 ha raccontato di aver lavorato anche come imbianchino e che solo negli ultimi anni ha preso in considerazione la carriera musicale. Si è presentato, alla prima sfida di quest'anno con l'inedito Farheneit, in cui descrive l’eterno complesso della fuga all’interno di una coppia, indecisi se restare o scappare via. Si è distinto anche per i suoi tatuaggi, e per le sue imitazioni degli altri concorrenti e giudici. Qui i suoi profili social, Instagram e TikTok.

Le canzoni di Opi, i numeri su Spotify

Oltre all'inedito Farheneit, presentato durante la prima sfida di quest'edizione di Amici, Opi ha pubblicato 4 brani negli ultimi due anni sul suo profilo Spotify. La prima è New York, la seconda invece è Niente di meglio di te, con cui aveva sfidato TrigNO durante la passata edizione: a chiudere il cerchio ci sono Mi sento così e Sad Vibe, pubblicata lo scorso 13 giugno. Proprio quest'ultima è la canzone più ascoltata, con oltre 40mila stream, mentre ha guadagnato 5mila ascoltatori mensili nelle ultime settimane: è passato da 3.5mila a agli attuali 8.5mila.