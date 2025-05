video suggerito

TrigNO dopo la vittoria in canto ad Amici 24: "Chiara è stata parte del mio cambiamento. Ho voluto Nicolò nell'Ep" A poche ore dalla fine del suo percorso ad Amici 24, abbiamo intervistato il vincitore nella categoria canto: TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro. Qui il rapporto con la ballerina Chiara Bacci, i timori di un'espulsione e il rapporto con Nicolò che ha voluto nel suo Ep.

A cura di Vincenzo Nasto

Trigno, vincitore Canto di Amici 24

L'esperienza di TrigNO si è conclusa solo da poche ore, si avverte nella stanchezza delle poche ore in cui è riuscito a riposare dopo la finale di Amici che l'ha visto non solo vittorioso nella categoria canto dell'edizione 24, ma anche il preferito delle radio. Il prossimo 23 maggio uscirà il suo Ep, che prende il nome dal primo inedito pubblicato all'interno del talent, A un passo da me, in cui verranno incluse, oltre a Maledetta Milano, 100 sigarette e D'Amore non si muore, anche una versione cover live di Overdose D'amore di Zucchero con Nicolò e l'inedito Fari Spenti. Sono stati annunciati anche due appuntamenti live, il 20 novembre ai Magazzini Generali di Milano e solo 6 giorni dopo al Largo Venue di Roma. E se in finale ha portato alcune anime del suo repertorio musicale, da Via con Me di Paolo Conte a How To Save A Life, abbiamo voluto ripercorrere con lui le parti più importanti del suo lungo viaggio ad Amici 24. Qui l'intervista a TrigNO.

Come è andata l'ultima notte?

Devo ancora mettere a posto tutto nella mia testa. Sono molto sereno, anche non ho dormito moltissimo (ride ndr).

Hai avuto un po' "paura" di vincere, alla fine, dopo tutto questo percorso?

Un po' ci speravo, ma l'ho vissuta bene perché avevo vinto la categoria ed ero già felice.

Com'è stato ritornare in casetta e qual è l'ultimo pensiero che ti porterai?

Credo proprio il viaggio di ritorno dopo la finale, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo detti: "È successo veramente". Io e Daniele abbiamo realizzato solo lì tutto questo e ci siamo abbracciati.

La prima cosa che farai quando ritornerai a casa?

Abbracciare mia madre e mio padre.

Andiamo un attimo sull'Ep in uscita: cosa ti avvicina a Zucchero per la scelta di Overdose d'amore?

Abbiamo scelto una canzone che mi piaceva tanto e con cui avevo fatto un duetto con Nicolò nella prima puntata del Serale. Secondo me era stata una bella svolta e poi mi faceva piacere mettere un pezzo con lui che era riuscito veramente bene.

E Fari spenti?

È un inedito che ho scritto due estati fa e lo abbiamo rielaborato: è un bel pezzo che chiude un giro, un pezzo estivo molto fresco e ne sono felice.

In cosa il lavoro con professionisti della scuola ti ha migliorato di più? C'è un aspetto particolare?

L'attitudine al lavoro, avere degli orari prestabiliti da rispettare mi ha messo in un'ottica lavorativa più professionale. E poi anche la questione delle cover, un aspetto che non avevo mai affrontato. Un conto è ascoltare una canzone, un altro è studiarla, capirla e interpretare il suo significato. È una cosa che mi rimarrà sicuramente, soprattutto visto che scrivo ed è importante riconoscere ciò che c'è dietro alcuni testi.

C'è chi pensa che tu non credessi molto nelle tue capacità inizialmente e non sono molto d'accordo: anzi, ti chiedo da dove nasce quest'attitudine che ti ha spinto a donarti, molto più degli altri?

Sono molto orgoglioso di questo e credo arrivi da una certa mentalità, perché ho capito quanto era importante darsi da fare, soprattutto a livello vocale. Mi sono accorto di quanto la mia voce sia cambiata perché c'era un grande lavoro da fare da quando sono arrivato qui: finivo le giornate senza voce perché inizialmente utilizzavo la voce in una maniera che non andava troppo bene. Poi mi sono accorto delle cose belle che potevo fare e, poco a poco, mi sono messo a lavorare sempre più duramente.

Credi ci sia stato un momento, un inedito che ha rappresentato più degli altri questo switch mentale?

C'è chi penserà a Maledetta Milano, invece per me è A un passo da me, che è diventato il titolo dell'Ep e il brano a cui sono più legato. Anche perché rappresenta un concetto di vicinanza rispetto a ciò che voglio essere, a ciò che voglio dimostrare come artista.

Faccio un passo indietro e voglio chiederti quanto sia stato complicato per te adattarsi al contesto televisivo, soprattutto in merito ad alcuni comportamenti sanzionati anche dalla redazione.

All'inizio ne ho sofferto più degli altri, non si vedeva molto, ma era strano essere filmati tutto il giorno. E ho dovuto capire anche come muovermi, perché io sono un impulsivo che dice la prima cosa che gli passa per la testa senza ragionare. Quindi ho dovuto prendere consapevolezza di come dire qualcosa, di cosa dire e di quando dirlo, anche perché fuori ci sono tante persone che sono pronte a prendere le tue parole e cambiarle in un attimo.

Mentre la convivenza?

Anche la convivenza con gli altri ragazzi è stata bellissima, però non è semplice divedere gli spazi, quando magari sei abituato a vivere da solo. Mi è servito a relazionarmi con gli altri in una maniera che andasse bene per tutti.

Il primo pensiero sul percorso con Chiara Bacci.

Penso ai momenti che abbiamo vissuto insieme, a raccontarci ogni cosa. È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei, che è stata veramente di supporto, essenziale: ha rappresentato una parte del mio cambiamento.

Con Anna Pettinelli?

La ringrazio per avermi dato non una chance, ma una doppia chance. Magari altri mi avrebbero cacciato dalla scuola, ha rischiato tanto.

E invece il rapporto con Maria De Filippi?

La ringrazio per tutto il tempo che ci ha dedicato. Io non so come faccia, ma è riuscita in qualche modo a entrare dentro il cuore di ognuno di noi. Ha un'intelligenza emotiva sopraffina e ha anche il tempo fare altre 1000 cose e starci dietro come una mamma. Mi posso vantare di conoscere una persona così. L'altro giorno scherzavamo su chi fosse più famosa in Italia, lei o Giorgia Meloni. (ride ndr).