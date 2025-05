Serale di Amici 2025, la finale in diretta: chi sarà il vincitore tra Alessia, Daniele, TrigNo, Antonia e Francesco

Stasera, domenica 18 maggio, in onda in diretta su Canale 5 alle ore 21:30 la finale del serale di Amici 2025 condotto da Maria De Filippi. I finalisti di questa edizione del talent sono Alessia Pecchia, Daniele Doria, TrigNo, Antonia Nocca e Francesco Fasano. Sarà il pubblico da casa a decidere il vincitore attraverso il televoto. Ospiti dell'ultima puntata la cantante ed ex allieva del talent, Sarah Toscano, pronta a riconsegnare la coppa del vincitore, Carl Brave e la campionessa di sci Federica Brignone.

10 minuti fa 20:10 Trigno e Antonia Nocca, chi sono i cantanti in finale Per la categoria del canto sono due gli allievi che puntano alla vittoria finale per dare seguito al successo di Sarah Toscano dello scorso anno. Si tratta di TrigNo (cantante della squadra di Anna Pettinelli e Antonia Nocca, della squadra di Rudy Zerbi. A cura di Andrea Parrella 21 minuti fa 20:00 Alessia, Daniele e Francesco: chi sono i ballerini finalisti Dei cinque finalisti al serale di Amici, tre sono ballerini. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ne vanta due: Alessia Pecchia e Daniele Doria. Il terzo è invece Francesco Fasano, della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. L'ultima vittoria di un ballerino ad Amici risale al 2023, quando ad imporsi era stato Mattia Zenzola. A cura di Andrea Parrella 50 minuti fa 19:30 Come votare il vincitore di Amici 2025 Sarà il pubblico a determinare chi vincerà Amici 2025. Gli spettatori potranno fornire la propria preferenza tramite le app Mediaset Infinity e WittyTv, disponibili per dispositivi IOS e Android. Il voto espresso tramite app è gratuito. Saranno consentiti solo 5 voti per sessione. Sarà inoltre possibile votare con un sms con il nome e il numero del proprio concorrente preferito da inviare ai numeri 477.000.0 e 477.0001. A cura di Andrea Parrella 1 ora fa 18:59 Sarah Toscano, Carl Brave ospiti alla finale di Amici24 Ad arricchire la serata gli ospiti speciali. Ci sarà Sarah Toscano, che canterà insieme a Carl Brave sulle note del brano Perfect. Sarah sarà anche la madrina della serata e consegnerà il trofeo al nuovo vincitore. Ospite della finale anche Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci, attualmente in fase di recupero dopo il brutto infortunio subito allo slalom gigante dei campionati italiani. A cura di Andrea Parrella 1 ora fa 18:29 Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario i giudici del Serale di Amici A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ritroviamo i tre giudici: Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. La triade di giudici è stata anima di questa edizione, rinnovata per due terzi con l'ingresso di Amadeus e D'Amario che si sono uniti a Cristiano Malgioglio, giunto ormai alla sua terza edizione consecutiva. A cura di Andrea Parrella 1 ora fa 18:21 Chi sono i finalisti del Serale di Amici 24 I finalisti di Amici si contenderanno la coppa consegnata da Sarah Toscano, ospite della finale e campionessa uscente. Cinque gli allievi che si giocheranno il premio finale: Alessia Pecchia, ballerina della squadra Celentano, Daniele Doria ballerino nella squadra di Celentano, TrigNo cantante della squadra di Anna Pettinelli, Antonia Nocca cantante della squadra di Rudy Zerbi, Francesco Fasano ballerino della squadra di Emanuel Lo. A cura di Andrea Parrella 2 ore fa 18:14 A che ora inizia la finale di Amici su Canale 5 e su Witty tv La finale di Amici avrà inizio a partire dalle 21.20. L'ultimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi andrà in onda, come sempre, su Canale 5 e sarà disponibile contemporaneamente in streaming, sia su Witty Tv che sulla piattaforma Mediaset Infinity. A cura di Andrea Parrella 2 ore fa 18:11 La finale di Amici 2025 stasera in diretta su Canale 5, chi sarà il vincitore Si chiuderà con la finale di domenica 18 maggio l'edizione del serale di Amici 2025. L'atto conclusivo del programma vedrà scontrarsi i cinque allievi rimasti in gara, che puntano alla conquista della vittoria. La finale di Amici, condotta come sempre da Maria De Filippi, andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 21.20. A cura di Andrea Parrella