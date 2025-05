video suggerito

Come votare durante la finale di Amici 24, il televoto e cosa dice il regolamento Questa sera alle 21.30 va in onda su Canale5 la finale di Amici24. A decidere il vincitore tra i finalisti in gara (Francesco, Alessia, Daniele, Trigno e Antonia) sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. Come votare attraverso i canali ufficiali.

A cura di Stefania Rocco

Va in onda stasera su Canale5 la finale di Amici 24, il talent show condotto da Maria De Filippi che incoronerà il vincitore dell’edizione. Sarà il pubblico a casa ad eleggere il vincitore attraverso il televoto. In gara due cantanti (Antoniae Trigno, seguiti rispettivamente dagli insegnanti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli) e tre ballerini (Francesco e Daniele, seguiti da Emanuel Lo, e Alessia Pecchia che concorre nella squadra di Alessandra Celentano).

Il ruolo del televoto durante la finale di Amici 24: la giuria non avrà peso

Il vincitore di Amici24 sarà stabilito esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto. Le preferenze dei professori e quelle espresse dalla giuria composta da Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio non avranno alcun peso sull’elezione del trionfatore dell’edizione in corso.

Come votare durante la finale di Amici24

Gli spettatori potranno fornire la propria preferenza tramite le app Mediaset Infinity e WittyTv, disponibili per dispositivi IOS e Android. Il voto espresso tramite app è gratuito. Saranno consentiti solo 5 voti per sessione. Sarà inoltre possibile votare con un sms con il nome e il numero del proprio concorrente preferito da inviare ai numeri 477.000.0 e 477.0001.

Come si svolgerà la finale di Amici 24, il percorso verso la vittoria

Come da tradizione, la finale sarà articolata in più fasi. Saranno i finalisti a sfidarsi tra loro, dando il via a una catena di sfide singole che si concluderà con l’elezione del vincitore di categoria e con quella del vincitore assoluto. Protagonisti della serata saranno la latinista Alessia Pecchia, la cantante 19enne Antonia Nocca, il giovanissimo ballerino Daniele Doria, il danzatore pugliese Francesco Fasano e il cantante Trigno (Pietro Bagnadentro). Cinque allievi finalisti che hanno dimostrato indiscutibile talento e ferma determinazione, e che sono riusciti a convincere la giuria di esperti che ha presieduto la fase serale del talent show.