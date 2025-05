Amici 24, Alessia Pecchia in lacrime per la madre: “Lavora come addetta alle pulizie, spesso le faccio da aiutante”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Oggi, venerdì 9 maggio, l'ultimo Daytime di Amici 24 prima della semifinale. Agli allievi della scuola è stata data la possibilità di ringraziare una categoria di lavoratori, come gli scenografi, i coreografi o i vocal coach, che in questi mesi hanno affiancato i ragazzi nella loro esperienza nel talent. Particolarmente significativa la dedica della ballerina Alessia Pecchia, che ha voluto dedicare un pensiero agli addetti alle pulizie: "Grazie a voi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma".

Alessia Pecchia e le parole su sua madre

Alessia Pecchia, arrivata al suo turno dei ringraziamenti in vista della semifinale, ha voluto ringraziare due categorie di lavoratori: gli addetti alle pulizie e i costumisti. "Partirei dalla prima che sono gli addetti alle pulizie. Un grazie speciale a voi, che ci permettete di convivere in un ambiente accogliente e sistemato", ha esordito. A un certo punto, in lacrime, l'allieva di Alessandra Celentano ha rivolto una dedica a sua madre: "Grazie perché in questi mesi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma, che come voi lavora in questo settore, molto spesso sono stata anche la sua aiutante".

Grazie per permetterci di danzare in sicurezza sul palco, grazie per tutto ciò che fate, per esserci, per la professionalità. Secondo ringraziamento è al reparto costumi, alle sarte e costumiste, grazie per la cordialità, la pazienza, per ascoltarci e per avere come obiettivo fondamentale il nostro benessere. Grazie per la rapidità con cui realizzate i nostri vestiti, per curare ogni dettaglio.

L'emozione di Antonia prima della semifinale

Molto toccante anche il momento dei grazie della cantante Antonia, che si è volta ai vocal coach. Anche lei, come la ballerina, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Voglio dire grazie a tutti perché siete fondamentali, ho scelto i vocal coach perché siete la parte fondamentale di un artista, di un cantante. Mi avete vista in tutte le vesti e siete sempre riusciti ad aiutarmi. Quando uscirò, non vi dimenticherò mai".

