Chi è TrigNo, concorrente di Amici 2024: il nome vero e le canzoni del cantante TrigNo, nome d'arte del classe 2002 Pietro Bagnadentro, è uno dei finalisti di Amici 2024: il cantante si esibirà nel serale di domenica 18 maggio. Ecco chi è TrigNo.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNo, nome d'arte del giovane Pietro Bagnadentro, è uno dei cinque finalisti di Amici24. Il 23enne, allievo nella categoria canto del talent, è pronto a sfidare gli altri domenica 18 maggio. Il giovane autore ha deciso di lavorare con l'insegnante Anna Pettinelli. TrigNo, nato nel 2002 ad Asti, ha presentato durante le prime puntate del programma di Canale 5 il suo inedito Maledetta Milano, ma all'interno del talent di Maria De Filippi si è fatto notare anche per l'avvicinamento alla ballerina Chiara: il loro flirt ha portato a un bacio nelle scorse settimane. Ma chi è TrigNo di Amici 2024?

Chi è TrigNo, nome d'arte di Pietro Bagnadentro

Originario di Asti, TrigNo, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è un giovane cantautore che partecipa nella categoria canto di Amici 2024. Non ci sono ancora particolari sulla sua vita privata legata alla famiglia, ma è possibile risalire ai suoi studi all'Istituto Verdi di Asti, poi abbandonati per dedicarsi allo sport: infatti TrigNo ha un passato da calciatore, venendo anche seguito da società come la Juventus e il Torino, quando militava nella Nuova Sco. La sua vita sentimentale è stata al centro del racconto televisivo di Canale 5 con le dichiarazioni su Instagram della sua ex fidanzata Ege Monaco, ma soprattutto per il flirt con la ballerina Chiara, che ha portato nelle scorse settimane al primo bacio. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Le canzoni di TrigNo

Dopo l'esperienza calcistica, tra il 2018 e il 2019, TrigNo – che fin da bambino ha avuto una propensione verso la musica e ha studiato chitarra – ha cominciato a registrare canzoni in collaborazione con il producer Carl Laurent: da Prima o poi a Sogno, prima dell'arrivo di Calmo. Il brano, che conta su Spotify milioni di stream, ha permesso al cantante di entrare a far parte della scuderia Hokuto Empire, sorretta da Francesco Facchinetti. Dopo la firma con Sony Music, ha pubblicato il primo singolo Lento nel 2020, ritornando nel 2021 con il suo primo album Diciannove. I singoli più ascoltati del progetto sono Attorno e Non ci vede nessuno. All'interno del talent di Amici, TrigNo ha presentato il suo primo inedito Maledetta Milano. Il suo ultimo singolo si intitola 100 sigarette.

L'ex fidanzata Ege Monaco e il flirt con Chiara

Ma tra gli aspetti più chiacchierati per la presenza di TrigNo all'interno di Amici 2024, c'è sicuramente anche il flirt con la ballerina Chiara Bacci. I due avrebbe trovato una propria intesa e dopo settimane di corteggiamento, lo scorso 25 ottobre è scattato il primo bacio. Questo ha provocato anche la reazione della modella Ege Senni Monaco, che in una storia Instagram ha definito TrigNo un "traditore", scrivendo: "L'ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore". Successivamente, riferendosi a confessioni del giovane autore nella casetta, Monaco ha sottolineato che i problemi "riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere. Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un'altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell'appellativo che le ho assegnato inizialmente". Nel corso di un incontro con i suoi genitori, il cantante aveva parlato della sua storia con Bacci: "Quella ragazza mi piace tanto".

