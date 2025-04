video suggerito

100 Sigarette di TrigNO, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 100 sigarette è il terzo inedito di TrigNO ad Amici 2024, uno dei concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato di 100 sigarette.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNo, via X

A oltre 20 giorni dalla prima presentazione, durante l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici, è stato pubblicato il nuovo singolo di TrigNO, dal titolo 100 Sigarette. Il brano arriva dopo il successo di A un passo da me e Maledetta Milano, che hanno collezionato rispettivamente 1 e 2 milioni di stream su Spotify. Dopo aver conquistato la maglia dorata per il Serale, nella seconda puntata del Serale, TrigNo ha vinto la sfida di recitazione contro Luk3, interpretando Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Qui il testo e il significato di 100 Sigarette.

Il testo di 100 sigarette

Non Metto a fuoco il mio futuro non lo vedo ancora nitido

Hai perso peso come una modella d’intimo

Ti sei drogato senza mai farti un video

Dicono che se continuo cosi poi mi ucciderò

Senza fare calcoli

Ho un brivido nel corpo come quando batti i gomiti

Per noi ci voglion secoli

Ma cosa ce ne frega Sembra andare tutto a Rotoli

Ho fatto quello che posso fare

stavi stretta in questo bilocale

Non è colpa mia se mi sento male

Quando ti rivedo mega temporale

E sento il cuore

Che mi strappa dalla pelle

E fumo cento sigarette

E fumo cento sigarette

Ma riempi tutta la stanza

Questo letto a una piazza

Tu sei la confusione che in la notte mi calma

E mi fai cento sigarette

Ma in questo fumo ci si perde

Che poi fumare

È come farsi male e rilassarsi

Ma puoi notare

Che è quasi sempre uguale, comportarsi

Bene o male

Che differenza fa hai vinto tu

Un adolescenza persa dietro a delle Wiston blu

Ho fatto quello che posso fare

E stavi stretta in questo bilocale

Non è colpa mia se mi sento male

Quando ti rivedo mega temporale

E sento il cuore

Che mi si strappa dalla pelle

E fumo cento sigarette

E fumo cento sigarette

Ma riempi tutta la stanza

Questo letto a una piazza

Tu sei la confusione che in la notte mi calma

E mi fai cento sigarette

Ma in questo fumo ci si perde

Oggi non mi alzo

Non mi frega un cazzo

Degli impegno che ho

Li posticiperò

scusa per quello che ho fatto

Io no Non voglio più restare

Dove mi vuoi portare

Tuuuu

Tu chiamami scemo

O chiamami genio

Ma riempi tutta la stanza

Questo letto a una piazza

Tu sei la confusione che in la notte mi calma

E mi fai cento sigarette

Ma in questo fumo ci si perde

Il significato di 100 sigarette

100 Sigarette è il nuovo singolo di TrigNO, scritto in collaborazione con Gianmarco Merolle, Antonio Filippelli e Steve Tarta, mentre la produzione è stata affidata allo stesso Filippelli e Gianmarco Manilardi. Dopo aver affrontato le incertezze sul futuro in A un passo da me e aver esposto le critiche legate al suo luogo d'origine, Milano, in Maledetta Milano, 100 sigarette è un episodio che si distanza dall'immaginario passato. Il brano, anche se utilizza l'espediente della descrizione di una relazione, sembra raccontare un'esperienza di dipendenza, di quanto tempo gli abbia rubato non solo nella sua quotidianità. I cenni arrivano in "Che differenza fa hai vinto tu, un adolescenza persa dietro a delle Wiston blu" o in "Oggi non mi alzo, non mi frega un cazzo, degli impegno che ho li posticiperò".