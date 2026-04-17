Testo e significato di Rolling Stones dei The Kolors: nel video protagonisti Eva Henger e Gianni Celeste

I The Kolors hanno pubblicato “Rolling Stones”, una canzone che racconta della libertà, partendo dal litigio tra un uomo e una donna per un bacio sul collo. Nel video protagonisti sono Gianni Celeste e Eva Henger: ecco testo, significato e video della canzone.

The Kolors per la canzone Rolling Stones

I The Kolors fanno quello che sanno fare meglio, scrivere hit che vanno prime in radio. È successo anche con la loro ultima canzone, "Rolling Stones", uscita lo scorso 27 marzo e volata in cima alla classifica Earone dopo poche settimane. È una costante, per la band capitanata da Stash Fiordispino, quella di pubblicare una delle canzone che risulterà tra le più ascoltate dell'estate. Rolling Stones è stata scritta anche da Calcutta e da Davide Petrella, collaboratore di lunga data della band ed è accompagnata anche da un video girato dagli YouNuts che vede tra i protagonisti Eva Henger e il cantante Gianni Celeste.

Testo di "ROLLING STONES"

Scendi su Milano come un aeroplano

Che precipita a un passo dalla mia finestra

Ti prego, fammi entrare nella tua testa

Rompi la barriera di corallo

Milioni di collane per gli amanti clandestini

Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo

Quando ti guardo, giuro, sei bellissima

Persino meglio di un occhio nero

Per te darei la vita, ma è domenica

Scusa, non dormo da un giorno intero

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo

Ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stones)

Mi hai rigato la moto

Scusa, amore, ma non lo sapevo

Che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stonеs)

Prima di parlare trenta gocce di limonе

Ti giuro che ogni cosa la si può spiegare

Basta solo un po' di immaginazione

Pelle di Sicilia con l’accento milanese

Te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia

Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla

Quando ti guardo, giuro, sei bellissima

Persino meglio di un occhio nero

Per te darei la vita, ma è domenica

Scusa, non dormo da un giorno intero

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo

Ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stones)

Mi hai rigato la moto

Scusa, amore, ma non lo sapevo

Che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stones)

Tu mi tieni stretto e muore il rock'n’roll (Rolling Stones, Rolling Stones)

Piove sopra il tetto e piango un altro po'

Tu mi tieni stretto e muore il rock'n'roll (Rolling Stones, Rolling Stones)

Piove sopra il tetto e piango un altro po'

Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo

Ma a me piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stones)

Mi hai rigato la moto

Scusa, amore, ma non lo sapevo

Che non ti piacciono i Rolling Stones

Rolling Stones, Rolling Stones (Rolling Stones)

(Rolling Stones)

(Rolling Stones)

Rolling Stones.

Il significato della canzone

La canzone racconta di libertà e catene amorose da rompere. Il testo racconta del rapporto tra un uomo e una donna e di un litigio simbolico scatenato da un bacio sul collo. La canzone è giocata sul contrasto tra lui che ama i Rolling Stones e a lei no: "Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo ma a me piacciono i Rolling Stones (…) Mi hai rigato la moto Scusa, amore, ma non lo sapevo Che non ti piacciono i Rolling Stones". Un modo ironico e un sound anni '80 che mescola il reggae e il funk che li caratterizza da sempre: una canzone che usa solo strumenti di quegli anni, con al centro un Moog, "capace di dare al pezzo un sapore vivo, ruvido e profondamente suonato, ispirato ai brani che giravano sui vinili di quegli anni" come ha detto Stash nel comunicato stampa.

I Rolling Stones sono metafora di una vita libera: "Per te darei la vita, ma è domenica, scusa, non dormo da un giorno intero" canta Stash, quasi come se usasse il cliché di chi giura amore eterno e cede alla prima difficoltà. E il concetto sembra ribadito quando il testo dice: "Tu mi tieni stretto e muore il rock'n'roll", quasi a sottolineare come uno spirito libero e rock non possa essere troppo frenato.

Il video di Rolling Stones con Gianni Celeste e Eva Henger

Della canzone è stato pubblicato anche il video ufficiale, che vede alla regia gli Younuts!, uno dei progetti più conpsciuti quando si parla di videomaking musicale, in ITalia. I protagonisti del video, oltre alla band sono anche il cantante Gianni Celeste e l'ex attrice porno Eva Henger. I due sono in un locale, sempre con uno stile anche di riprese vintage, anni '80, i Kolors suonano questa canzone e Celeste ed Henger sono accompagnati da altre persone, ma si notano tra i divani del night, c'è un gioco di sguardi e complicità, lei scriverà il suo numero su un foglietto, avvicinandosi e dandoglielo di nascosto. I due, alla fine, andranno via insieme.