Dani Faiv e Tony 2Milly, i rapper pubblicano In TV mentre sono a Pechino Express: testo e significato

Dani Faiv e Tony 2Milli

Testo e significato di In TV, Dani Faiv e Tony 2Milly dopo Pechino Express fanno rap coi cliché della fama

Dani Faiv e Tony 2Milly sono ancora in tv con Pechino Express, di cui sono tra i protagonisti. I due rapper hanno pubblicato una nuova canzone che si intitola proprio "In TV", un pezzo trap in cui i due raccontano lo scontro tra il loro mondo e l'esposizione mediatica che stanno vivendo. Nel programma "i rapper" si stanno facendo conoscere da un pubblico molto più ampio del loro, senza passare per Sanremo gli è bastato partecipare al reality per allargare il proprio orizzonte. Un mondo che hanno messo in rima su una base trap in cui uniscono i propri stili, da una parte più serrato e dall'altro più morbido. Due tecniche che pur senza citare mai il programma di Sky ha il risultato della fama nel racconto.

Il testo di In TV

Mi devi dare due milioni di euro

Due milioni di euro

Due milioni di euro

Mi devi dare cash

Sto in TV

Il mio volante dell'auto è una TV

E lei mi vuole perché sono in TV

Tony sei così ghiacciato, faccio schi

Ho la mia faccia in TV, TV

Quanto cazzo siamo belli in TV

Parlan di Dani e Tony in TV

Non posso farmi le canne in TV

Tutti vogliono vederci in TV

Rotti in culo, niente scuse degli envy me

Potrei spendere i miei soldi in TV

Arrivo al posto e consegno su una TV

Anche se ho la faccia in TV

Soldi spesi come fosse un gioco

Sono insieme a Tony, tu che cosa parli

Poi non rappi, fai solo rumore dici in giro scopi però è solo curling

Questo fumo è come certe uova perché ha pasta gialla anche se è un po' tardivo

Sono in stanza, mi ricorda Andre, la sua pussy china sembra un tarallino

Non ho cloni perché no, non posso, ci fotto poco se ricorda uno

Sfido Tony tipo a mezzogiorno perché a mezzanotte si trasforma in lupo

Cosa fumi se poi parli male, non ti apri porte, apri solo mani

Sembri Kaby Lame, mischio il frozen con le Camel

Poi cammino storto come a …

Fai la faccia da poker, io faccio full

Mischio diverse sostanze col crew

È tedesca, mi chiama "Dani fuff"

Non parla più, ‘sta merda è hot

Pesa un tot, è già un cult

Rompo la slot, prendi i pop-corn

Ci butto tank per le spin-wheels

Ho la mia motion, sto dieci dita nel field

Sto troppo fatto, non fatemi foto nel whip

Picchio la pentola in modo costante, mi sembra con cheap

Sto sulle droghe, c'ho il sistema in tilt

Came along way from selling the field

Vestito bene, ho la chain e anche il grill

Rivivo i giorni, mi sembra che è feels

Quando mi serve un consiglio lo chiedo al mio G

Apro il tettuccio, poi ricevo il …

Le dico menzogne perché sono un playboy

E lei mi vuole perché ama i miei jeans

Fumando cali sto facendo viaggi

Come i miei shooter che si fanno i trips

Sto in TV

Il mio volante dell'auto è una TV

E lei mi vuole perché sono in TV

Tony sei così ghiacciato faccio schifo

Ho la mia faccia in TV, TV

Quanto cazzo siamo belli in TV

Parliamo di Dani e Tony in TV

Non posso farmi le canne in TV

Tutti vogliono vederci in TV

Rotti in culo, non scusate, gli Envy me

Potrei spendere i miei soldi in TV

Arrivo al posto e consegno su una TV

Anche se ho la faccia in TV.

Il significato di In TV

Lasciati alle spalle i compagni di viaggio come Francesco Paolantoni e Chanel Totti, tra gli altri, Dani Faiv e Tony 2Milli hanno voluto mettere in musica il risultato dell'essere stati protagonisti di un programma mainstream come Pechino Express. Lo hanno fatto con l'attitudine trap, ovviamente, in una "rielaborazione personale e ironica di ciò che significa essere esposti a un contesto mediatico lontano dalla propria natura artistica" come si legge nel comunicato stampa. "Ho la mia faccia in TV. Quanto cazzo siamo belli in TV. Parliamo di Dani e Tony in TV. Non posso farmi le canne in TV" rappano i due nel ritornello della canzone, giocando con il cliché della fama del piccolo schermo. Tony 2Milly, poi, si è divertito a incastrare le barre con rime per assonanza di parole inglesi.