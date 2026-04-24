Dani Faiv e Tony 2Milly, i rapper pubblicano In TV mentre sono a Pechino Express: testo e significato
Testo e significato di In TV, Dani Faiv e Tony 2Milly dopo Pechino Express fanno rap coi cliché della fama
Dani Faiv e Tony 2Milly sono ancora in tv con Pechino Express, di cui sono tra i protagonisti. I due rapper hanno pubblicato una nuova canzone che si intitola proprio "In TV", un pezzo trap in cui i due raccontano lo scontro tra il loro mondo e l'esposizione mediatica che stanno vivendo. Nel programma "i rapper" si stanno facendo conoscere da un pubblico molto più ampio del loro, senza passare per Sanremo gli è bastato partecipare al reality per allargare il proprio orizzonte. Un mondo che hanno messo in rima su una base trap in cui uniscono i propri stili, da una parte più serrato e dall'altro più morbido. Due tecniche che pur senza citare mai il programma di Sky ha il risultato della fama nel racconto.
Il testo di In TV
Mi devi dare due milioni di euro
Due milioni di euro
Due milioni di euro
Mi devi dare cash
Sto in TV
Il mio volante dell'auto è una TV
E lei mi vuole perché sono in TV
Tony sei così ghiacciato, faccio schi
Ho la mia faccia in TV, TV
Quanto cazzo siamo belli in TV
Parlan di Dani e Tony in TV
Non posso farmi le canne in TV
Tutti vogliono vederci in TV
Rotti in culo, niente scuse degli envy me
Potrei spendere i miei soldi in TV
Arrivo al posto e consegno su una TV
Anche se ho la faccia in TV
Soldi spesi come fosse un gioco
Sono insieme a Tony, tu che cosa parli
Poi non rappi, fai solo rumore dici in giro scopi però è solo curling
Questo fumo è come certe uova perché ha pasta gialla anche se è un po' tardivo
Sono in stanza, mi ricorda Andre, la sua pussy china sembra un tarallino
Non ho cloni perché no, non posso, ci fotto poco se ricorda uno
Sfido Tony tipo a mezzogiorno perché a mezzanotte si trasforma in lupo
Cosa fumi se poi parli male, non ti apri porte, apri solo mani
Sembri Kaby Lame, mischio il frozen con le Camel
Poi cammino storto come a …
Fai la faccia da poker, io faccio full
Mischio diverse sostanze col crew
È tedesca, mi chiama "Dani fuff"
Non parla più, ‘sta merda è hot
Pesa un tot, è già un cult
Rompo la slot, prendi i pop-corn
Ci butto tank per le spin-wheels
Ho la mia motion, sto dieci dita nel field
Sto troppo fatto, non fatemi foto nel whip
Picchio la pentola in modo costante, mi sembra con cheap
Sto sulle droghe, c'ho il sistema in tilt
Came along way from selling the field
Vestito bene, ho la chain e anche il grill
Rivivo i giorni, mi sembra che è feels
Quando mi serve un consiglio lo chiedo al mio G
Apro il tettuccio, poi ricevo il …
Le dico menzogne perché sono un playboy
E lei mi vuole perché ama i miei jeans
Fumando cali sto facendo viaggi
Come i miei shooter che si fanno i trips
Sto in TV
Il mio volante dell'auto è una TV
E lei mi vuole perché sono in TV
Tony sei così ghiacciato faccio schifo
Ho la mia faccia in TV, TV
Quanto cazzo siamo belli in TV
Parliamo di Dani e Tony in TV
Non posso farmi le canne in TV
Tutti vogliono vederci in TV
Rotti in culo, non scusate, gli Envy me
Potrei spendere i miei soldi in TV
Arrivo al posto e consegno su una TV
Anche se ho la faccia in TV.
Il significato di In TV
Lasciati alle spalle i compagni di viaggio come Francesco Paolantoni e Chanel Totti, tra gli altri, Dani Faiv e Tony 2Milli hanno voluto mettere in musica il risultato dell'essere stati protagonisti di un programma mainstream come Pechino Express. Lo hanno fatto con l'attitudine trap, ovviamente, in una "rielaborazione personale e ironica di ciò che significa essere esposti a un contesto mediatico lontano dalla propria natura artistica" come si legge nel comunicato stampa. "Ho la mia faccia in TV. Quanto cazzo siamo belli in TV. Parliamo di Dani e Tony in TV. Non posso farmi le canne in TV" rappano i due nel ritornello della canzone, giocando con il cliché della fama del piccolo schermo. Tony 2Milly, poi, si è divertito a incastrare le barre con rime per assonanza di parole inglesi.