Anche “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è disco d’oro: centomila copie a un mese da Sanremo 2026

Sal Da Vinci – ph Elena Di Vincenzo:Archivio Elena Di Vincenzo:Mondadori Portfolio via Getty Images

"Per sempre sì" di Sal Da Vinci è stata certificata disco d'oro dalla FIMI a un mese dalla vittoria al Festival di Sanremo. Sono state rese note le certificazioni di questa settimana: a 30 giorni dalla vittoria, il brano riesce a raggiungere le centomila copie streammate e scaricate. "Per sempre sì" affianca, quindi, le uniche due canzoni delle 30 che hanno partecipato tra i Big all'ultima edizione ed erano riuscite a raggiungere una certificazione, ovvero "Ossessione" di Samurai Jay e "Tu mi piaci tanto" di Sayf, le più trasmesse in radio nella settimana appena trascorsa.

Ma "Per sempre sì" non è l'unica canzone dell'ultimo Festival a raggiungere questo risultato perché anche "Che fastidio!" di Ditonellapiaga ha raggiunto la certificazione oro. Sono quattro, quindi, le canzoni che hanno raggiunto la prima certificazione possibile, nessuna però ha ancora fatto un passo in avanti raggiungendo quella di platino, che lo scorso anno fu raggiunta in una settimana dalla vincitrice, ovvero "Balorda nostalgia". Queste quattro canzoni sono quelle che hanno avuto maggiore successo in questi giorni, con la vincitrice di Sanremo che oggi può contare su oltre 16,5 milioni di stream su Spotify, secondo i dati della piattaforma.

Paradossalmente, il risultato arriva nella settimana più difficile in radio: il brano è sceso fino alla tredicesima posizione. La canzone di Sal Da Vinci, infatti, è uscita dalla Top 10 pur essendo sesta nella classifica AirOne Sanremo in tempo reale e terza per passaggi radio. Una differenza che si giustifica, come abbiamo già scritto, perché il punteggio è dovuto a vari fattori, come le radio su cui passa una determinata canzone e anche l'orario. La canzone di Sal Da Vinci ha più passaggi, ma in radio e fasce orarie che incidono meno sul punteggio.

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La canzone di Ditonellapiaga ha oltre 15,7 milioni di stream su Spotify ed è terza in radio, mentre "Ossessione" di Samurai Jay, con quasi 30 milioni di stream, è la più ascoltata, seguita proprio da "Tu mi piaci tanto" di Sayf con 19,5 milioni. Le soglie per raggiungere le certificazioni sono cambiate da oltre un anno, rendendo più difficile il raggiungimento dei traguardi per i singoli, mentre per gli album sono sempre gli stessi. Oggi per essere certificati oro bisogna raggiungere le centomila copie "vendute", mentre servono 200mila copie per la certificazione di platino, mentre per raggiungere quella di diamante servono oltre 2 milioni di "vendite".