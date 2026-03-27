Le classifiche radio a un mese da Sanremo 2026: le grandi emittenti hanno voltato le spalle a Sal Da Vinci

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo, la classifica Trend Sanremo 2026 di EarOne ci racconta la chiusura totale delle grandi emittenti radiofoniche a “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Ma anche la preferenza delle stesse per “Tu mi piaci tanto” e “Ossessione”.

Sal Da Vinci, via Marco Alpozzi/LaPresse

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2026, la classifica Trend della kermesse su EarOne certifica ormai un dato assoluto: le grandi emittenti radiofoniche hanno voltato le spalle a Sal Da Vinci, vincitore con la sua "Per sempre sì". A riportarci su questa riflessione arrivano i dati della quarta settimana post-Festival che vedono l'autore campano in sesta posizione, definitivamente fuori dalla top 5 in cui è entrato solo durante la seconda settimana. Il percorso del cantante, come abbiamo già sottolineato nelle settimane precedenti, risulta un paradosso.

Le grandi radio voltano le spalle a "Per sempre sì" di Sal Da Vinci

Infatti, anche questa volta, il suo punteggio di 437.016 viene legato a 8.044 passaggi radiofonici totali in questa quarta settimana, con un incremento di quasi 1.000 passaggi rispetto alla scorsa. A certificare ormai l'uscita definitiva di Sal Da Vinci dalle rotazioni radiofoniche più importanti in Italia è proprio il dato dell'incremento settimanale, inferiore rispetto a inizio mese, quando gli scarti erano stati rispettivamente di +2.476 passaggi radiofonici tra la 1° e la 2° settimana, mentre la successiva si attestava attorno ai +2.063. Un decremento che introduce il rallentamento della spinta di Sanremo 2026 sul brano in radio, ma non è l'unico indicatore.

La discesa inequivocabile del tasso di efficienza del brano

Perché se il tasso di efficienza ci ha raccontato la preferenza delle grandi emittenti radiofoniche e quali canzoni ne avessero beneficiato, osservare l'evoluzione del tasso di Sal Da Vinci ci consegna un dato in discesa. Infatti, a fronte di un unico rialzo nella seconda settimana, in cui l'efficienza aveva toccato i 57,72 punti per passaggio (con il relativo e unico ingresso in Top 5 alla 4° posizione), i dati sono andati a calare nelle ultime due rilevazioni. Ha toccato infatti 55,38 punti per passaggio la scorsa settimana, scendendo a 54,32 nella rilevazione a un mese dalla fine di Sanremo 2026.

Leggi anche Ditonellapiaga da record in radio, Annalisa scavalca Sanremo 2026 mentre crolla Sal Da Vinci

Solo 12° per tasso di efficienza, a 14,5 punti per passaggio radiofonico da "I romantici" di Tommaso Paradiso

È il dato più basso per Sal Da Vinci dell'ultimo mese, anche peggiore della prima settimana in cui aveva collezionato 54,46 punti per passaggio. Per dare una fotografia totale dell'efficienza, in questo momento Sal Da Vinci occupa la posizione 12 in questa specifica graduatoria, dietro anche a Maria Antonietta e Colombre (11) e Levante (10). Osservando la Top 3 dei brani di Sanremo 2026 più efficienti in radio questa settimana, la distanza diventa siderale. Infatti, "I romantici" di Tommaso Paradiso occupa la prima posizione con 68,91, mentre Sayf e J-AX chiudono il podio rispettivamente con 66,21 e 64,70. Una distanza di almeno 10/12 punti per passaggio radiofonico, che ci introduce anche il dato assoluto delle rotazioni.

Ditonellapiaga regina incontrastata da 4 settimane nella Trend Sanremo 2026

Perché se Sal Da Vinci occupa la 6° posizione finale nella Trend e solo la 12° per efficienza, il numero dei passaggi radiofonici diventa fondamentale per capire il fenomeno. Con 8.044 passaggi radiofonici, Sal Da Vinci è ancora il terzo più suonato nelle radio (con una netta prevalenza dei circuiti locali e regionali), dietro agli 8.361 passaggi di Sayf con "Tu mi piaci tanto" e alla regina incontrastata Ditonellapiaga, in vetta per la quarta settimana consecutiva con 9.653 passaggi. Ma l'analisi dell'efficienza ci racconta anche un altro aspetto che coinvolge il divario tra la classifica Trend Sanremo 2026 e l'Airplay Generale.

"Che fastidio!" solo al terzo posto nell'Airplay Generale: le grandi radio amano Sayf e Samurai Jay

Stiamo parlando proprio del dualismo in vetta. Infatti, se nella Trend Sanremo 2026 la cantante di "Che fastidio!" ha conquistato la quarta vetta consecutiva con 622.239 punti generati da ben 9.653 passaggi (registrando un'efficienza di 64,46), il discorso è diverso nell'Airplay Generale che la vede oggi scivolare in 3° posizione. A superarla, infatti, sono stati Sayf in prima posizione, ma anche Samurai Jay con "Ossessione", secondo.

Mentre Sayf vanta un'efficienza nettamente superiore a tutti con 66,21 per passaggio radiofonico, Samurai Jay registra un tasso quasi identico a Ditonellapiaga (64,45 contro i 64,46), ma compie il clamoroso sorpasso nella Airplay Generale perché le sue rotazioni si concentrano quasi esclusivamente sui circuiti delle grandi emittenti radiofoniche. Un'analisi che ci porta a sottolineare una verità inequivocabile: "Che fastidio!" continua a essere il brano complessivamente più suonato d'Italia, ma "Tu mi piaci tanto" e "Ossessione" sono di gran lunga i preferiti dalle grandi emittenti radiofoniche.

La Top 10 della Trend Sanremo 2026 a un mese dalla fine del Festival