La classifica radio dei brani di Sanremo 2026: Sal Da vinci quarto, ma solo Ditonellapiaga ha più passaggi

Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga, via LaPresse

A due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, le radio premiano ancora Ditonellapiaga con "Che fastidio!". Secondo la classifica EarOne, rimane invariata la posizione in vetta della cantante romana, che totalizza 376.860 punti per 5.752 passaggi. Si tratta di numeri quasi raddoppiati rispetto alla scorsa settimana, quando il brano registrava 190.845 punti e 2.805 riproduzioni. Dati che certificano il dominio in radio dell'artista, la quale simultaneamente ha vissuto un piccolo arretramento negli stream su Spotify. A due settimane dalla pubblicazione ha superato i 10 milioni di ascolti, uscendo però dal podio (qui l'analisi degli stream su Spotify). Un dato che viene controbilanciato dall'acquisizione record di ascoltatori mensili, passati da 289 mila a 3,34 milioni.

Parallelamente, Sal Da Vinci, vincitore del Festival, recupera terreno, passando dal 6° al 4° posto con 289.022 punti. Come avevamo notato la scorsa settimana, per Sal Da Vinci continua il disallineamento tra il numero di riproduzioni e il punteggio finale: il brano resta fuori dal podio radiofonico nonostante i ben 5.007 passaggi accumulati. In termini totali, le riproduzioni dell'autore campano risultano seconde solo a quelle di Ditonellapiaga (5.752), sebbene a dividere i due artisti ci sia un divario di oltre 87 mila punti. Mentre Samurai Jay, in testa alla classifica streaming con 16,71 milioni su Spotify, guadagna solo la 7° posizione nelle classifiche EarOne di Sanremo 2026.

Ditonellapiaga, Sayf e Tommaso Paradiso sul podio

La vera sorpresa della seconda settimana di Sanremo 2026, secondo le classifiche EarOne, riguarda Sayf. L'autore di "Tu mi piaci tanto", arrivato a un passo dalla vittoria del Festival al suo esordio, si riprende il podio nella classifica radiofonica. La canzone, che aveva ottenuto il 5° posto la scorsa settimana, fa un balzo in seconda posizione, passando da un punteggio di 140.866, frutto di 2.113 passaggi, a 314.193 punti, trainato da 4.717 rotazioni. A pesare sul posizionamento di Sayf c'è sicuramente il tasso di efficienza, che calcola quanti punti genera ogni singola riproduzione, rivelando chi viene suonato dai grandi network nazionali e chi, invece, riempie i palinsesti delle emittenti minori o regionali. In questo senso, il brano è il terzo in classifica generale con 66,61 punti per passaggio. Sayf è inoltre l'unico artista a trovare una dimensione parallela tra streaming e radio, classificandosi al secondo posto anche su Spotify con 12,9 milioni di stream e posizionandosi nella top 10 per la crescita degli ascoltatori mensili (passati dal milione iniziale ai 4 milioni attuali, con un incremento di oltre il 264%). Ma ritorniamo ai brani con la migliore efficienza in radio.

L'efficienza in radio delle canzoni del Festival: in testa "I romantici" di Tommaso Paradiso

Sopra Sayf, infatti, troviamo al secondo posto Fedez e Marco Masini, che con "Male necessario" guadagnano 67,29 punti per passaggio, e al primo posto assoluto Tommaso Paradiso con "I romantici" con 71,83. Il cantante romano occupa la terza posizione nella classifica radiofonica generale, pur avendo 700 passaggi in meno rispetto a Sal Da Vinci che lo tallona. Allo stesso tempo, "I romantici" appare fuori dalla top 10 dei brani sanremesi più ascoltati su Spotify.

Ma quali sono, di contro, i brani che pur godendo di una massiccia rotazione radiofonica registrano una minore efficienza? Il "podio" in negativo è occupato da Arisa, che con "Magica favola" si trova in terza posizione in questa speciale graduatoria: 41,33 punti per passaggio. La cantante lucana occupa la 18° posizione in classifica generale, perdendo 3 posti rispetto alla scorsa settimana. Con 2.800 rotazioni nelle ultime due settimane potrebbe accedere tranquillamente alla Top 15, dove invece presenzia Tredici Pietro con un punteggio maggiore, ma generato da "sole" 1.998 riproduzioni.

La statistica di Dargen D'Amico con "Ai Ai": neanche con il doppio delle riproduzioni potrebbe raggiungere il podio

A guadagnarsi il secondo posto tra i brani meno "efficienti" in radio c'è "Stella stellina" di Ermal Meta, situata in 21° posizione con 2.540 passaggi. Il suo punteggio, 36,02 per riproduzione, dimostra come la canzone abbia le potenzialità numeriche per entrare di diritto nella Top 15, rimanendo tuttavia fuori persino dalla Top 20.

Il brano meno efficiente in assoluto è "AI AI" di Dargen D'Amico con 30,19. Si tratta di una traccia che, con i suoi 2.767 passaggi, potrebbe agilmente stazionare in Top 10. Un numero di riproduzioni maggiore, ad esempio, rispetto a "Sei tu" di Levante, attualmente in top 10, ma che rilega Dargen D'Amico alla 23° posizione finale. Per mostrare i limiti logici di questo dato, basti osservare che se "AI AI" ottenesse il doppio delle rotazioni attuali, mantenendo lo stesso schema di emittenti, non riuscirebbe comunque a eguagliare l'attuale punteggio di Sayf, tantomeno quello di Tommaso Paradiso. I suoi passaggi, matematicamente, "valgono" meno della metà rispetto a quelli del cantautore romano.

La top 10 dopo due settimane