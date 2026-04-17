The Kolors primi in radio, grande efficienza tv per Tiziano Ferro e Giorgia: dimezzati i brani di Sanremo 2026

Terza settimana e terzo cambio in vetta dopo l’esodo sanremese in radio: i The Kolors conquistano la vetta con “Rolling Stones”, ma l’efficienza televisiva dice “Superstar” di Tiziano Ferro e Giorgia. Dimezzati i brani di Sanremo 2026.

Achille Lauro, The Kolors, Giorgia e Tiziano Ferro, 2026

Nuova settimana, nuova prima posizione nella classifica Airplay di EarOne, con "In viaggio verso il Paradiso" di Achille Lauro che perde la vetta. Si tratta del terzo cambio in vetta, dopo il record di Ditonellapiaga con "Che Fastidio!" nel mese di marzo, che ha visto susseguirsi prima "Canzone Estiva" di Annalisa, poi Achille Lauro, mentre questa settimana arrivano i The Kolors con "Rolling Stones". La scorsa settimana il brano aveva esordito in 8° posizione, mentre si aggiudica la vetta oggi anche della classifica Airplay italiana.

Il confronto tra l'Airplay Generale e quello italiano

E proprio analizzando le due classifiche, la generale e quella degli Airplay Italiani, è possibile intuire come le prime 6 posizioni abbiano mantenuto una supremazia, anche rispetto ai nuovi ingressi discografici. Infatti, le due classifiche, nelle prime 6 posizioni, si equivalgono, con la conferma della coppia Samurai Jay e Sayf che si spartisce il resto del podio, mentre subito dietro arriva il terzetto composto da Ditonellapiaga con "Che fastidio!", Annalisa con "Canzone estiva" e "Ricordi" di Blanco ed Elisa. Achille Lauro arriva solo alla nona posizione con "In viaggio verso il Paradiso". L'unica differenza tra l’Airplay Generale e la classifica dei soli brani italiani, con la scomparsa dell'unica canzone straniera, "Runway" di Lady Gaga e Doechii, vengono spinti verso l'alto, con il salto di una singola posizione, i singoli sotto la 6ª posizione.

Il caso "Al mio paese" di Serena Brancale e "Per sempre sì" di Sal Da Vinci

Una mossa che permette l'ingresso, solo negli Airplay Italiani, nella Top 10 di "Al mio paese", il singolo del nuovo album "Sacro" di Serena Brancale, in questo brano in collaborazione con Levante e Delia Buglisi. Nella classifica generale, appare solo in 12° posizione. Ma proprio quando scendiamo, possiamo notare alcune delle differenze nel posizionamento, come nel caso di Sal Da Vinci. Infatti, "Per sempre sì", che concorrerà il 12 maggio prossimo all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, si trova solo in 31ª posizione, rispetto alla 16° posizione in classifica nell'Airplay Italiano. Un'altra curiosità arriva per alcuni evergreen della rotazione dei brani italiani, con l'osservazione dell'andamento di "Perdutamente" di Achille Lauro e "16 marzo" di Laura Pausini con il cantante romano. I due singoli stazionano comodamente nella Top 35 dell'Airplay Italiano, ma non sono più presenti nella Top 50 Globale.

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Quali brani hanno la miglior efficacia televisiva e il caso Tiziano Ferro e Giorgia con "Superstar"

C'è anche un altro valore che incide sulla presenza/assenza di alcuni brani nelle rotazioni radiofoniche: l'esposizione televisiva. Osservando le classifiche di questa settimana, possiamo leggere nel primo posto dei The Kolors con "Rolling Stones", anche un grande lavoro legato al tasso di efficienza televisiva. Infatti, anche se risultano solo quinti nel numero di passaggi televisivi, per audience raggiunta risultano invece primi. Osservando sempre la Top 10 generale, vediamo in 8° posizione "Superstar", il singolo di Tiziano Ferro e Giorgia. Il brano infatti, pur attestandosi alla 15ª posizione per frequenza di trasmissione televisiva, è seconda per audience solo dietro ai The Kolors.

Dimezzati i brani di Sanremo 2026 nel confronto con la passata edizione

Infine, a 48 giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026, ormai il confronto con Sanremo 2025 vede il dimezzamento dei brani in classifica. Già nella Top 10 possiamo osservare come siano rimasti solo 3 brani, "Ossessione", "Tu mi piaci tanto" e "Che Fastidio!", rispetto ai 6 dello scorso anno, con in vetta Gaia con "Chiamo io, chiami tu". Scendendo nella Top 20, troviamo 6 brani: infatti ai precedenti si aggiungono "I romantici" di Tommaso Paradiso, "Stupida sfortuna" di Fulminacci e "Italia Starter Pack" di J-Ax. Rispetto alla scorsa edizione, che vedeva 12 brani nella Top 20 a 48 giorni dalla fine di Sanremo, il risultato è palese. Una proporzione che si conferma anche se il campione di riferimento diventa l'intera classifica, con 9 brani rispetto ai 18 della scorsa edizione nella Top 50: i 3 brani rimanenti sono "Per sempre sì", come scritto sopra, accompagnati da "Animali Notturni" di Malika Ayane e "Male necessario" di Fedez e Masini.

La Top 10 Airplay EarOne