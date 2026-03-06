La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c’è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittenti

Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, Sanremo 2026

È passata una settimana dall'ingresso, nelle rotazioni radiofoniche locali, regionali e nazionali dei brani del Festival di Sanremo 2026. E in questo momento, la classifica EarOne (dal 27 febbraio al 5 marzo) ci racconta le diverse traiettorie che le canzoni stanno vivendo sulla piattaforma radiofonica, permettendoci anche di osservare la diversa distribuzione rispetto agli ascolti in streaming, ma anche rispetto alla classifica finale del Festival. C'è una canzone che è riuscita a mantenere il podio, sia quello sanremese che quello delle radio: stiamo parlando di Ditonellapiaga con "Che Fastidio". Il singolo della cantante romana si classifica in prima posizione con un punteggio di 190.845, frutto di 2805 passaggi.

In testa Ditonellapiaga, dietro Tommaso Paradiso e Fedez e Masini

È interessante osservare come la cantautrice, nella prima settimana dalla pubblicazione dei brani su Spotify, conquisti anche lì il podio alla terza posizione con 5,19 milioni, ma soprattutto che sia in vetta nella crescita dei propri ascoltatori mensili con un +1,94 milioni. Questi numeri invitano a una riflessione proprio sulla bontà del percorso avuto fino a questo momento, che si scontra, però, con il disallineamento dell'artista successivo in classifica: stiamo parlando di Tommaso Paradiso con "I Romantici". Il cantautore romano, considerato per mesi tra i favoriti prima dell'inizio della kermesse, si posiziona al secondo posto nella classifica EarOne con il punteggio di 159.288, frutto di 2.108 passaggi. Allo stesso tempo, però, è fuori dalla top 10 dei brani più ascoltati su Spotify. A sorridergli c'è la terza posizione tra gli artisti con più ascoltatori mensili, attualmente, del Festival di Sanremo con 3,16 milioni: il dato di partenza era 2,05 milioni all'inizio dell'evento canoro.

Il caso Sal Da Vinci: più riproduzioni ma fuori dalla Top 5

C'è un grande assente nella top 5 di questa classifica radiofonica, che sembra seguire una linea già evidenziata dagli ascolti in streaming del brano: stiamo parlando del vincitore di Sanremo 2026, ovvero Sal Da Vinci con "Per sempre sì". E questo è sicuramente uno dei dati più curiosi, con l'autore campano che si piazza al sesto posto in classifica, dietro Fedez e Masini, Fulminacci e Sayf. A rendere ancora più curiosa l'analisi sulle rotazioni radiofoniche c'è sicuramente il dato delle riproduzioni. "Per sempre sì" ha avuto tra i 336 e i 423 passaggi radiofonici in più rispetto a tutti coloro che si sono classificati prima di lui, tranne che per Ditonellapiaga. Infatti, dietro le 2805 riproduzioni della cantante si classifica proprio il cantante napoletano con 2531, rispetto ai 2108 di Paradiso, i 2133 di Fedez e Masini, i 2195 di Fulminacci e i 2113 di Sayf. Un dato che potrebbe far storcere il naso sul suo posizionamento in classifica, ma che rivela, invece, un aspetto comune e che possiamo osservare non solo con "Per sempre sì".

È il caso anche di "Qui con me" di Serena Brancale, "Poesie clandestine" di LDA e Aka 7even o "Ai Ai" di Dargen D'Amico. Proprio quest'ultimo, infatti, si trova in ventitreesima posizione con un punteggio di 54.210 punti, frutto di 1488 passaggi. Sopra di lui in 22sima posizione Eddie Brock con "Avvoltoi" a 54.391, frutto di 859 passaggi: 629 passaggi in meno e un punteggio superiore. Nei casi come Sal Da Vinci e quelli sotto elencati, a incidere sul punteggio finale, è il tipo di emittente. Infatti, l'autore campano gode di un'altissima frequenza di rotazione su emittenti locali, interregionali o di fascia minore, le quali però sviluppano un punteggio di audience inferiore rispetto ai network nazionali. Questo vuol dire che, rispetto ai 5 concorrenti sopra di lui (esclusa Ditonellapiaga), Sal Da Vinci ha avuto molti meno passaggi radiofonici su emittenti nazionali. Durante la finale, la Giuria delle Radio aveva escluso Sal Da Vinci dalla propria Top 5, posizionandolo al 6° posto. Qui la top 10 dei brani di Sanremo 2026 in radio.