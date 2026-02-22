Il testo e il significato di Ossessione di Samurai Jay a Sanremo 2026: non c’è spazio per l’amore, ma per il feeling

Samurai Jay, Sanremo 2026

Samurai Jay, nome d'arte del rapper napoletano Gennaro Amatore, sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ossessione". Un esperimento energico per il giovane rapper partenopeo, che anche attraverso melodie latin potrebbe conquistare il palco dell'Ariston. Al brano hanno lavorato lo stesso Samurai Jay insieme a Salvatore Sellitti sulla parte autoriale, mentre la produzione è affidata a Luca Stocco e Vittorio Coppola, aka il producer Vito Salamanca.

Il concetto di "Ossessione", il brano di Samurai Jay a Sanremo 2026, gioca sull'immaginario tira e molla tra due partner. La descrizione delle situazioni, che varia dal "profumo della pelle" alle "storie nascoste" sui social, viene esasperata nella ripetizione del "maledetto feeling" che delinea la relazione tra i due partner. Si alterna la descrizione di elementi tossici in un rapporto, dalla mancanza di sincerità a "Ti amo solo di venerdì", esaltando solo la natura carnale del rapporto, descritta anche in spagnolo con "una noche de sexo".

C'è anche un altro elemento del brano che si può notare nella parte finale del brano e che riassume l'energia, ma soprattutto la frenesia che spinge il protagonista del brano. Infatti nella strofa finale si fa riferimento alla necessità di correre, quasi rincorrere quell'ossessione, che in questo caso si produce nei confronti di una persona, chiudendo poi alla fine con "Come un’ossessione stanotte ritorni qui, al centro delle mie fantasie, ti amo solo di venerdì, bailando contigo asì. Per un’ora ti sento mia, non è amore è una malattia".

Samurai Jay sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così "Ossessione": "Parla della sana ossessione, in questo caso nei confronti di una donna come metafora. Ma può essere utilizzato anche nei confronti della musica, perché per tutti gli ambiziosi, l'ossessione è un po' la benzina che ci porta a correre. È un brano di cui vado molto fiero, mi fa muovere, mi rende felice quando l'ascolto".