Chi è Samurai Jay a Sanremo 2026: dagli inizi con “Respira” al successo di “Halo”

Samurai Jay, nome d'arte del rapper napoletano Gennaro Amatore, sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ossessione". È il debutto assoluto al Festival per il cantante originario di Mugnano, ma soprattutto uno dei personaggi più interessanti degli ultimi 5 anni nella scena urban partenopea. Dopo l'esordio discografico nel 2020 con il progetto "Lacrime", ha pubblicato nel 2022 il suo primo album "Respira".

Samurai Jay ha vissuto momenti di grande esposizione musicale, sottolineata anche dai numeri raccolti dal suo album "Lacrime", in cui a curare le produzioni c'era anche Dat Boi Dee, storico collaboratore di Geolier, presente anche nel disco in "Resta con me". Nel progetto sono presenti anche Rkomi, Boro, ma sopratutto Gué e la coppia di producer Mace/Shablo. Con il primo collaborerà anche nel visionario disco "Obe", presente in Sirena con Ernia e DARNN. Tra le partecipazioni eccezionali, c'è sicuramente quella nell'album "Buongiorno" di Gigi D'Alessio.

Il suo secondo album arriva nel 2022 con "Respira". Nell'intervista a Fanpage.it ha raccontato la genesi di "Ora d'aria", tra i brani più introspettivi del progetto: "È un pezzo che sento molto, perché parla di una brutta parte di me che mi porto appresso da tutta la vita ed esce fuori quando mi chiudo in me stesso e inizio a riflettere, a pensare, finché quei pensieri non sovrastano la mia forza di volontà nel fare qualcosa. "Ora d’aria" mi è servita ad esorcizzare tutte le paranoie presenti nella mia testa". Ma è nel 2025, anche grazie all'incredibile successo di "Halo" che si guadagna la possibilità di esordire sul palco dell'Ariston. Il successo del brano è legato successivamente al claim del ritornello, in cui canta: "È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l’ho immaginato, non si può amare a metà". Il brano ha superato i 37 milioni di streaming su Spotify.

Samurai Jay sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così "Ossessione": "Parla della sana ossessione, in questo caso nei confronti di una donna come metafora. Ma può essere utilizzato anche nei confronti della musica, perché per tutti gli ambiziosi, l'ossessione è un po' la benzina che ci porta a correre. È un brano di cui vado molto fiero, mi fa muovere, mi rende felice quando l'ascolto".