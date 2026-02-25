La scaletta della terza serata di Sanremo 2026

La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, giovedì 26 febbraio, con l’ordine di uscita di cantanti e ospiti. Il fischio di inizio su Rai1 e RaiPlay è fissato per le ore 20.40 con chiusura prevista intorno all’1.10. Sul palco dell’Ariston si esibiranno gli ultimi 15 tra i 30 big in gara che non si sono esibiti mercoledì 25 febbraio.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo arriva alla sua terza serata giovedì 26 febbraio. A salire sul palco del Teatro Ariston in quest’occasione saranno solamente la metà dei 30 big in gara, i 15 che non si sono esibiti in occasione della seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Ad accompagnare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, nel corso della terza serata, saranno la co-conduttrice Laura Pausini e la super top model Irina Shayk. Previsti sul palco due super ospiti musicali: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Si inizia alle ore 20.40 su Rai 1 e in streaming su Raiplay e si chiude intorno alle ore 01.10. Anche questa sera il pubblico da casa potrà votare il proprio artista preferito.

Chi sale sul palco giovedì 26 febbraio

Se la seconda serata di mercoledì 25 febbraio aveva visto esibirsi sul palco i primi 15 tra i 30 Big e i 4 cantanti delle Nuove Proposte, in occasione della terza serata a cantare saranno i restanti 15 artisti. L'ordine di uscita dei cantanti e i loro nomi saranno svelati da Carlo Conti durante la consueta conferenza stampa della mattina nel Roof del teatro sanremese. La giuria composta al 50% dal Televoto e al 50% dalla giuria delle Radio eleggerà il vincitore tra le Nuove Proposte che sarà uno tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.