Sayf a Sanremo 2026: la sorpresa del Festival è Santissima

Sayf, Sanremo 2026

Sayf, nome d'arte di Adam Sayf Viacava, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con "Tu mi piaci tanto". Si tratta dell'esordio assoluto per il giovane artista italo-tunisino, tra le sorprese urban degli ultimi 12 mesi grazie al progetto "Se Dio Vuole", ma soprattutto grazie alla collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi in "Sto bene al mare". Nei prossimi mesi è annunciata l'uscita del suo nuovo album "Santissimo".

La formazione di Sayf, da Rapallo in Liguria, si interseca con alcune figure note del rap genovese: da Tobe a Izi, passando per Guesan, con cui ha condiviso il suo primo monolocale a Milano. L'uscita di "Everyday Struggle" nel 2020 racconta solo i primi passi di Sayf nell'industria musicale, seguito da singoli come "Il ballo dello straniero", ma anche "Una cotta per te", tra i primi brani a superare il milione di stream su Spotify.

Poi le collaborazioni con la giovane rapper Ele A (qui l'intervista), ma anche con 22simba (qui l'intervista), accendono i riflettori sulla sua musica, con l'arrivo nello scorso febbraio 2025 dell'Ep "Se dio vuole". Nello stesso momento, Spotify lo insierisce nel programma Radar, ma soprattutto viene pubblicata la collaborazione "Sto bene al mare", con Marco Mengoni e Rkomi. Nell'intervista a Fanpage.it, ha raccontanto la genesi del brano: "Quella canzone esisteva già, aveva due strofe lunghe mie e poi il ritornello uguale. Però aveva un altro arrangiamento, era una versione più acustica e scherzosa. Marco ha cambiato alcuni passaggi in metrica e alcune figure, riadattandole al suo personaggio. Mentre Rkomi ha scritto la strofa di sana pianta".

Sayf sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così il suo brano "Tu mi piaci tanto": "Come le altre canzoni che scrivo, mi piace pensare che sia la fotografia di un momento. Prende tutto ciò che mi circonda, sia dal punto di vista personale, sia sociale. C'è anche l'amore che è anche una costante, non fine a se stesso. Ho inserito una frase di Rino Gaetano che dice: ‘Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro qualcuno come me".