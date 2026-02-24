Sayf tra i Big di Sanremo 2026: come si pronuncia il nome e perché Laura Pausini lo ha pronunciato così

Sayf, all’esordio sul palco di Sanremo 2026, è finito al centro di un piccolo caso per la pronuncia del suo nome da parte di Carlo Conti e Laura Pausini. Fanpage apprende la pronuncia sarebbe stata richiesta a Pausini dal cantante: “Le è stato chiesto di pronunciarlo così”

Sayf, Sanremo 2026

Sayf, nome d'arte di Adam Viacava, è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026, esordendo sul palco dell'Ariston con "Tu mi piaci tanto". Solo pochi secondi prima però, era stato annunciato dai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini come "Seif", vicino al termine con cui si indica "sicuro" in inglese "safe". Una pronuncia che avrebbe generato l'interrogativo generale e che pochi secondi dopo l'esibizione, accolto da Ema Stockholma e Gino Castaldo nel salotto di Radio 2, avrebbe contraddetto. Infatti, il cantante ligure ha sottolineato che la pronuncia canonica sarebbe "Sa-yf", pur ammettendo di accettare qualsiasi pronuncia possibile.

Il chiarimento sulla pronuncia di Sayf da parte: "Le è stato chiesto di pronunciarlo così"

A pochi minuti dal momento spiazzante sul palco dell'Ariston, che avevano reso ancora più confuso il pubblico di Sanremo sulla pronuncia esatta del nome di Sayf, è arrivato un chiarimento. Fanpage apprende che a a richiedere la pronuncia "Seif" sarebbe stato proprio l'artista di origini tunisine: "Le è stato chiesto di pronunciarlo così". Un chiarimento che mette ancora più in dubbio la pronuncia del nome Sayf, che potrebbe invece essere risolta attraverso la sua etimologia.

Come è corretto pronunciare Sayf e le sue origini arabe

Il nome ha originato sin da subito dei dubbi, delle perplessità in merito alla pronuncia. "Sayf" ha origini arabe e potrebbe essere tradotto in italiano come "spada". La confusione iniziale sulla giusta pronuncia potrebbe esser determinata dalla lettura in inglese del nome, ma va letto come "Sa-if" l'accento cade sulla "a", e la "i" scivola via veloce verso la "f" finale. In più occasioni, nei giorni precedenti al Festival di Sanremo, Sayf aveva specificato di non preferire alcuna delle pronunce già utilizzate.

Perché Sayf è uno degli esordienti più interessanti del Festival di Sanremo 2026

Sayf è uno degli esordienti del Festival di Sanremo 2026. Il giovane cantante ligure di origini tunisine ha pubblicato nel 2025 il suo ultimo Ep "Se dio vuole", ma il grande successo è arrivato la scorsa estate con "Sto bene al mare", in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nell'intervista a Fanpage.it, ha descritto così il brano: "In quel periodo Tobe mi pressava per salire a Milano, per la comodità degli studi, ed è nato proprio questo rifiuto della città e “mi sento meglio al mare”. Marco ha cambiato alcuni passaggi in metrica e alcune figure, riadattandole al suo personaggio. Mentre Rkomi ha scritto la strofa di sana pianta".