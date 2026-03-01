Sayf a Domenica In dopo Sanremo con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca Genovese

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sayf è stato ospite di Domenica In oggi, all'indomani della serata finale del Festival di Sanremo 2026. Il giovane, nome d'arte del cantautore e rapper Adam Sayf Viacava, è stato la vera sorpresa del Festival: con Tu mi piaci tanto ha conquistato il podio, piazzandosi secondo nella classifica finale dopo Sal Da Vinci, vincitore.

Oggi, domenica 1 marzo 2026, ha fatto il suo ingresso in studio, da Mara Venier, con la sua mamma, la stessa che ha presentato ieri sul palco chiamandola dalla platea e facendola salire con sé sul palco dell'Ariston. La signora, sorridente ed emozionata, ha salutato la conduttrice del varietà di Rai 1 della domenica e canticchiato con il figlio la canzone che ha vinto il secondo posto a Sanremo. Subito dopo, Mara Venier, ricordando quanto accaduto ieri sera durante la sua esibizione, ha scherzato: "Eravamo sedute vicine io e la mamma, lui non sapeva chi fossi". Il cantante ha risposto alle domande dei giornalisti, e quando gli è stato chiesto a chi fosse dedicata la canzone – "Chi è che ti piace tanto?" – lui ha risposto: "Sono circondato da tante persone, la mia ragazza, la mia mamma, la canzone è dedicata a tutti loro". Prima di lasciare il palco, mano nella mano con la mamma, ha salutato la fidanzata dichiarando al microfono: "Ciao amore".

Chi è la fidanzata di Sayf, Bianca Genovese

Bianca Genovese è la fidanzata di Sayf. Sconosciuta al mondo dello spettacolo, era con lui in questi giorni a Sanremo, per sostenerlo durante l'avventura al Festival, come testimoniano le foto condivise sul suo profilo Instagram. È una ballerina, stando alla descrizione del suo profilo social, ma è sconosciuta la sua età e anche la sua provenienza. Tra le stories, dopo la finale, ha condiviso la story con il cantante, Big in gara a Sanremo: "Il vincitore per me sei tu", la dedica.