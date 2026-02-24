Sanremo 2026, in diretta la scaletta e gli orari della prima serata: cantanti e ospiti in ordine di uscita

Stasera inizia la prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda in tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay alle 20:40 di oggi, martedì 24 febbraio: la 76° edizione è dedicata a Pippo Baudo, finirà alle ore 01:40 circa. I 30 cantanti in gara si esibiranno per la prima volta tutti insieme. Carlo Conti per la sua ultima edizione sarà affiancato da Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serata, e da Can Yaman. Il super ospite di stasera è Tiziano Ferro che festeggerà i 25 anni di Xdono, sulla nave Costa Toscana, invece, ci sarà Max Pezzali. La scaletta della prima serata minuto per minuto con i cantanti in ordine di uscita.
La scaletta della prima serata di Sanremo 2026
La scaletta in ordine di uscita dei 30 cantanti in gara e gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston stasera durante la prima serata di Sanremo 2026:
- 20.40 Apertura prima serata della 76° edizione del Festival della Canzone Italiana
- 20.43 Olly all'Ariston con Balorda Nostalgia
- 20.50 Carlo Conti spiega come funziona il voto
- 20.56 Laura Pausini presenta Ditonellapiaga con Che fastidio
- 21.07 Canta Michele Bravi con Prima o poi
- 21.13 Sayf sul palco con Tu mi piaci tanto
- 21.19 Mara Sattei si esibisce con Le cose che non sai di me
- 21.25 Dargen D'Amico canta AI AI
- 21.31 L'omaggio a Peppe Vessicchio
- 21.39 Can Yaman sale sul palco come co-conduttore
- 21.42 Canta Arisa con il brano Magica favola
- 21.48 Luchè con la canzone Labirinto
- 21.54 Ospite Gianna Pratesi
- 22.00 Tommaso Paradiso canta I romantici
- 22.06 Elettra Lamborghini si esibisce sul palco con Voilà
- Tutti cantano Sanremo all'Ariston
- 22.15 Patty Pravo con il brano Opera
- 22.21 Samurai Jay canta Ossessione
- 22.32 Tiziano Ferro ospite sul palco
- 22.47 Raf con Ora e per sempre
- 22.59 J-Ax si esibisce con Italia starter pack
- 23.04 Suzuki Stage con Gaia
- 23.12 canta Fulminacci con Stupida fortuna
- 23.21 Levante sul palco con Sei tu
- 23.27 Fedez e Masini cantano Male necessario
- 23.33 Max Pezzali sulla Tosca Toscana
- 23.45 Ermal Meta con Stella stellina
- 23.51 Carlo Conti e Laura Pausini annunciano Kabir Bedi
- 00.03 Serena Brancale canta Qui con me
- 00.09 Nayt con il brano Prima che
- 00.15 Malika Ayane con Animali notturni
- 00.21 Eddie Brock si esibisce con Avvoltoi
- 00.33 Sal Da Vinci con Per sempre si
- 00.38 Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare
- 00.45 Tredici Pietro con il brano Uomo che cade
- 00.56 Bambole di pezza canta Resta con me
- 01.02 Chiello con Ti penso sempre
- 01.08 Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta
- 01.14 Leo Gassman si esibisce con Naturale
- 01.20 Francesco Renga sale sul palco con Il meglio di me
- 01.26 Lda e Aka 7even cantano il brano Poesie clandestine
- 01.32 Collegamento con Nicola Savino al DopoFestival
- 01.39 Classifica provvisoria della prima serata
- 01.44 Finisce la prima serata di Sanremo 2026
Chi sale sul palco dell'Ariston stasera
La prima serata del Festival di Sanremo vedrà esibirsi tutti e 30 i big in gara che canteranno per la prima volta le loro canzoni inedite. Ma la serata di martedì non sarà dedicata solo alla competizione canora, sul palco dell'Ariston, infatti ci sarà anche il cantante Tiziano Ferro che festeggerà con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman e tutto il pubblico in platea e a casa i 25 anni di Xdono.
Il programma della 76° edizione del Festival di Sanremo
Il programma completo della 76° edizione del Festival di Sanremo condotto per l'ultima volta da Carlo Conti affiancato per tutte e cinque le serate da Laura Pausini.
Durante la prima serata di martedì 24 febbraio, condotta anche da Can Yaman, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara e presenteranno per la prima volta le loro canzoni inedite. La votazione sarà affidata alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a fine serata saranno comunicati i primi 5 posti in classifica non in ordine di esibizione.
La seconda serata di mercoledì 25 febbraio, condotta da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, vedrà l'esibizione di 15 dei 30 cantanti in gara e delle 4 nuove proposte che si sfideranno in due manche dirette. A votare i big sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria delle radio. Per quanto riguarda le Nuove proposte, la loro sorte è affidata al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio: passano i due artisti più votati.
Per la terza serata di giovedì 26 febbraio, condotta da Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, è prevista l'esibizione dei restanti 15 big in gara e dei delle due Nuove proposte che hanno passato il turno. Durante la serata sarà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Per i big, invece, segue la votazione come accaduto per la seconda serata.
La quarta serata, detta anche serata dei duetti e delle cover, di venerdì 27 febbraio vedrà esibirsi nuovamente tutti e 30 i cantanti in gara accompagnati da un ospite speciale. Tutti gli artisti interpreteranno una cover. Vota il pubblico da casa, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L'artista più votato sarà proclamato il vincitore della serata delle cover. I voti accumulati durante la serata delle cover non andranno a sommarsi a quelli delle precedenti serate.
Siamo arrivati poi alla finale di sabato 28 febbraio 2026, ritornano sul palco tutti e 30 i big in gara che per l'ultima volta canteranno la loro canzone. La co-conduttrice sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1. Le canzoni/Artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, mentre i cinque finalisti saranno votati dall pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà aggregato al risultato complessivo delle precedenti votazioni.
Gli orari della prima serata: a che ora inizia e finisce stasera Sanremo
Durante la conferenza stampa che ha anticipato l'inizio di Sanremo, Carlo Conti ha risposto alla domanda sugli orari delle cinque serate di Festival comunicando che la prima serata terminerà alle ore 01:20 circa, la seconda e la terza alle ore 01:10, la serata delle cover e dei duetti alle ore 01:25 mentre la finale sarà la serata più lunga il cui orario di fine è previsto per le ore 01:40.