Sanremo 2026, in diretta la scaletta e gli orari della prima serata: cantanti e ospiti in ordine di uscita

Il programma completo della 76° edizione del Festival di Sanremo condotto per l'ultima volta da Carlo Conti affiancato per tutte e cinque le serate da Laura Pausini.

Durante la prima serata di martedì 24 febbraio, condotta anche da Can Yaman, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara e presenteranno per la prima volta le loro canzoni inedite. La votazione sarà affidata alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e a fine serata saranno comunicati i primi 5 posti in classifica non in ordine di esibizione.

La seconda serata di mercoledì 25 febbraio, condotta da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, vedrà l'esibizione di 15 dei 30 cantanti in gara e delle 4 nuove proposte che si sfideranno in due manche dirette. A votare i big sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria delle radio. Per quanto riguarda le Nuove proposte, la loro sorte è affidata al Televoto, alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e alla Giuria delle Radio: passano i due artisti più votati.

Per la terza serata di giovedì 26 febbraio, condotta da Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, è prevista l'esibizione dei restanti 15 big in gara e dei delle due Nuove proposte che hanno passato il turno. Durante la serata sarà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Per i big, invece, segue la votazione come accaduto per la seconda serata.

La quarta serata, detta anche serata dei duetti e delle cover, di venerdì 27 febbraio vedrà esibirsi nuovamente tutti e 30 i cantanti in gara accompagnati da un ospite speciale. Tutti gli artisti interpreteranno una cover. Vota il pubblico da casa, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L'artista più votato sarà proclamato il vincitore della serata delle cover. I voti accumulati durante la serata delle cover non andranno a sommarsi a quelli delle precedenti serate.

Siamo arrivati poi alla finale di sabato 28 febbraio 2026, ritornano sul palco tutti e 30 i big in gara che per l'ultima volta canteranno la loro canzone. La co-conduttrice sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1. Le canzoni/Artisti saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, mentre i cinque finalisti saranno votati dall pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà aggregato al risultato complessivo delle precedenti votazioni.