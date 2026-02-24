Il testo e il significato di Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026: le istruzioni per vivere in Italia

J–Ax, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

J-Ax, nome d'arte di Alessandro Aleotti, sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Italia Starter Pack". Si tratta della seconda partecipazione da concorrente all'Ariston, che questa volta però arriva da solista. Infatti, solo 3 anni fa, sul palco dell'Ariston era andata in onda la reunion con Dj Jad, che avrebbe portato al brano "Un bel viaggio" e successivamente al nuovo album della band "Protomaranza". Questa volta abbandona la nostalgia del passato per ritornare con la sua penna irriverente nei confronti degli steroretipi italiani. La canzone è scritta e prodotta in collaborazione con Andrea Bonomo e Lorenzo Buso.

Un manuale di sopravvivenza non solo per il pubblico, ma soprattutto per i turisti è ciò che delinea "Italia Starter Pack", il brano di J-Ax a Sanremo 2026. Riprendendo un po' le stimmate semantiche di "Italiano medio", ma con un marcata musicalità country, arriva in maniera diretta il messaggio del brano. Dalle gerarchie che si trasformano in sfruttamente sul lavoro alle proteste in piazza sulla pizza con l'ananas, J-Ax compie tutto il giro degli stereotipi italiani, che si compie soprattutto nel passaggio: "E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà, di legge sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti". A mettere il "marchio J-Ax" sulla canzone arriverà però il ritornello, un claim utilizzato in passato anche da Fabio Rovazzi in "Andiamo a comandare": "Serve una brutta canzone che fa..pa pa parappa".

J-Ax sarà tra i 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Parlando ai microfoni di RaiPlay, l'artista ha spiegato il concetto alla base del titolo e del brano: "È il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano e a vivere in Italia, ad avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato una volta finito il testo è stata: Sanremo. Perché Sanremo è l’Italia, è il palco dove tutta Italia guarda, assiste, sta attenta, commenta".