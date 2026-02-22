J-Ax a Sanremo 2026: l’esordio da solista e le critiche agli stereotipi italiani

J–Ax, Sanremo 2

J-Ax, nome d'arte di Alessandro Aleotti, sarà uno dei 30 concorrenti, nella sezione Big, al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Italia Starter Pack". Si tratta della sua prima partecipazione in gara da solista, infatti la sua ultima e unica partecipazione sul palco dell'Ariston era stata in coppia con Dj Jad, con cui ha formato gli Articolo 31. In quell'occasione, il duo si posizionò al 16° posto finale con il bran "Un bel viaggio", una summa tra gli alti e i bassi vissuti dal collettivo negli anni '90.

Infatti, a rendere J-Ax tra gli artisti più importanti nella scena hip hop italiana, c'è sicuramente la formazione degli Articolo 31, con cui pubblica "Strade di città" del 1993, prima di arrivare al successo nazionale con "Così com'è", che conteneva "Maria", ma anche "Domani" e "Funkytarro". Si susseguiranno progetti come "Messa di vespiri", ma anche "Nessuno", "Perché sì" e "Domani smetto", penultimo capitolo della discografia pre-reunion, che vede in "Italiano medio" la sua chiusura. Tutto fino al 2023, quando sanate le divergenze del passato, i due decidono di ritornare con "Un bel viaggio" al Festival di Sanremo, ma soprattutto con l'album di inediti "Protomaranza".

La carriera solista di J-Ax invece comincia nel 2006 con "Di sana pianta", dando inizio all'epoca rap n'roll che ha ridefinito la seconda vita artistica del rapper, fino al 2017. In quegli anni uscirà anche "Deca Dance" che contiene "Anni amari" con Pino Daniele, ma anche "Meglio prima". Nel 2017 invece, forma un nuovo duo, questa volta con Fedez: si tratta dell'inizio di "Comunisti col rolex", certificato 4 volte disco di platino e darà la possibilità a Fedez e J-Ax di salire sul palco dello stadio San Siro da protagonisti. Un duo che non durerà molto, anzi: "Italiana" sarà l'ultimo brano di successo, uscito nel 2018, prima della separazione. Gli ultimi progetti solisti sono "Reale" e "Surreale".

J-Ax sarà uno dei 30 concorrenti, nella sezione Big, al Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così la canzone "Italia Starter Pack": "È il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano e a vivere in Italia, ad avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato una volta finito il testo è stata: Sanremo. Perché Sanremo è l’Italia, è il palco dove tutta Italia guarda, assiste, sta attenta, commenta".