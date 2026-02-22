Fedez e Masini a Sanremo 2026 con Male Necessario: il feeling artistico nato con Bella Stronza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i Big che partecipano al Festival di Sanremo 2026 di quest'anno ci sono Fedez e Marco Masini che gareggiano insieme con il brano Male necessario. Una collaborazione che arriva dopo il successo di Bella Stronza, canzone cult del cantautore toscano che il rapper ha voluto cantare insieme a lui durante la serata cover della scorsa edizione della kermesse, inserendo alcune strofe inedite dedicate ad Angelica Montini. Da lì è nato il loro feeling artistico che li ha portati a scrivere il brano presentato a Carlo Conti per il Festival di quest'anno, in scena dal 24 al 28 febbraio 2026.

Per Fedez si tratta della terza volta a Sanremo: la prima risale al 2021, quando partecipò in coppia con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome, che arrivò secondo nella classifica finale. È tornato nel 2023, come ospite dalla Costa Concordia, con un freestyle il cui testo – che non fu approvato dalla Rai e di cui si assunse ogni responsabilità – fece chiacchierare per i temi trattati. La seconda tra i Big, invece, è recente: lo scorso anno ha preso parte al Festival con Battito, la canzone nella quale ha parlato della depressione di cui ha sofferto dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

Per Marco Masini, invece, il palco dell'Ariston è di casa. Per il cantautore toscano si tratta della decima volta al Festival di Sanremo, che ha vinto due volte: la prima, nel 1990, tra le Nuove Proposte con Disperato, poi in gara tra i Big, nel 2004, con L'uomo volante. Per lui si tratta della prima volta in coppia con un altro artista.

Al Festival del 2026 portano all'Ariston un brano dal titolo Male necessario, "un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste che si affrontano nell'arco della vita possono essere anche delle opportunità", ha spiegato Fedez durante la presentazione del brano risalente a due mesi fa circa. Marco Masini, a tal proposito, ha aggiunto: "Ci siamo incontrati sotto questo aspetto, ci piace raccontare le storie, raccontiamo la nostra. E passare dal dolore è importante per riconoscere la felicità".