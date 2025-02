Fedez canta il dolore a Sanremo e non se ne vergogna, chi non gli crede non l’ha mai provato come lui

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che parlare del dolore sia il primo passo per accettarlo come parte della vita è un fatto risaputo, ma farlo davanti a milioni di persone richiede un coraggio che non è comune a tutti. Soprattutto se lo si fa senza filtri e senza remore, lasciando da parte il tatto con cui si è soliti parlare di argomenti delicati, come quello della depressione. Fedez canta “Vorrei guarire / Ma non credo / Vedo nero pure il cielo” e non se ne vergogna. Al contrario, lo fa guardando fisso la telecamera davanti a lui, pronunciando quella che sembra una disperata richiesta d’aiuto. Gli perdoneremo, quindi, le lenti a contatto nere che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni: sono state la sua unica barriera, usate forse anche per nascondere una comprensibile emozione.

Dopo i gossip di Fabrizio Corona sul suo matrimonio con Chiara Ferragni, tutti si chiedevano se sarebbe stato in grado di esibirsi all’Ariston. E, se è vero che vedere spiattellato un tradimento in pubblica piazza avrebbe destabilizzato chiunque, Fedez è salito su quel palco come volesse portare avanti una missione, in primis per sé stesso. E infatti canta in prima persona plurale: "Siamo così fragili / Ci feriamo anche sfiorandoci". Come se, raccontando il buio che sente, possa in qualche modo cominciare a liberarsene.

È così che la canzone con cui è in gara a Sanremo, Battito, appare per chi scrive: una sorta di catarsi. Per lui, e per chi la ascolta e si ritrova nei suoi versi. Chi gira la faccia dall’altra parte rispetto a quel tipo di dolore, chi pensa sia solo l’ennesimo modo per attirare l’attenzione, dimentica quanto sia difficile ammettere di essere fragili. Chi non gli crede è chi ha avuto la fortuna di non provarlo come lui.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi