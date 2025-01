video suggerito

Sanremo 2025 e la serata cover, Marco Masini conferma: "Fedez mi ha chiamato per Bella stronza" Tra gli artisti che dovrebbero prendere parte alla serata cover del 14 febbraio c'è Marco Masini, che giorni fa ha confermato la chiamata di Fedez nel corso di un incontro a Piacenza.

A cura di Andrea Parrella

I duetti per la serata cover di Sanremo 2025 devono ancora essere annunciati da Carlo Conti, il direttore artistico svelerà i nomi nel corso del Tg1 delle 13.30 del 26 gennaio e tra i nomi ci sarà quello dell'amico Marco Masini, che sarà protagonista di un duetto con Fedez sulle note di "Bella stronza", forse la sua canzone più nota.

Masini e la conferma del duetto con Fedez

A confermare le indiscrezioni stampa dei giorni scorsi era stato proprio Marco Masini, che contattato dal Fatto Quotidiano aveva sostanzialmente confermato la chiamata di Fedez per un coinvolgimento nella serata del venerdì. A domanda diretta, rivoltagli nel corso di un incontro avvenuto il 19 gennaio scorso a Piacenza, Masini aveva infatti affermato che non aveva ancora deciso di accettare la collaborazione per “Bella Stronza”, sostanzialmente confermando la proposta. Masini aveva quindi aggiunto che prima di prendere una decisione doveva sentire come sarebbe stata proposta la canzone.

Le barre aggiuntive di Fedez alla canzone di Masini

Secondo quanto riportato in un articolo del 22 gennaio da Andrea Conti, il piano di Fedez sarebbe quello di aggiungere al pezzo di Masini alcune barre cantate proprio dal rapper, in modo da variare l'arrangiamento originale della canzone che ha portato al successo Marco Masini nel 1995, scritta dal cantautore insieme a Giancarlo Bigazzi. Nello specifico le barre di Fedez dovrebbero essere dedicate al tema della depressione, in linea con il pezzo portato in gara dall'artista che sarà espressamente dedicato allo stesso tema. Tuttavia, da quanto emerge, a dispetto del titolo e alla suggestione generale che la scelta potesse essere legata ad una possibile dedica indiretta a Ferragni, non dovrebbero esserci accenni all'ex moglie.