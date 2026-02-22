Raf a Sanremo 2026: il ritorno con una storia d’amore di fine anni ’80

Raf, Sanremo 2026

Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre". Si tratta della quinta partecipazione del cantante di origini pugliesi, dopo oltre un decennio dalla sua ultima partecipazione nel 2015, quando con il brano "Come una favola" non era riuscito ad accedere alla serata finale, venendo eliminato al termine della quarta puntata.

Il suo rapporto con il Festival comincia nel 1988, 4 anni dopo il grande successo con la hit mondiale "Self Control" del 1984: infatti, si presenta all'Ariston con "Inevitabile Follia" che gli vale l'11° posto in classifica. Ma il cantautore, che scrisse nel 1987 con Giancarlo Bigazzi "Si può dare di più", brano vincitore del Festival cantato dal trio Morandi – Ruggeri – Tozzi, ritornerà nel 1989 con "Cosa resterà degli anni '80". La canzone, ribaltando il posizionamento sanremese, il 15° posto, divenne una delle hit di quell'anno, dominando le classifiche di vendite di marzo e aprile 1989. Nel 1991 finalmente riesce a raggiungere la Top 10 con "Oggi un Dio non Ho", prima di una lunga pausa fino al 2015, con il ritorno sfortunato con "Come una favola".

Nella sua ultraquarantennale carriera, Raf ha firmato capolavori del calibro di "Self Control", ma anche "Ti pretendo" e "Battito Animale". Soprattutto tra gli anni 90′ e l'inizio degli anni 2000, il cantautore ha scritto hit da centinaia di migliaia di copie vendute, come "Sei la più bella del mondo" e "Infinito". Nella sua carriera ha pubblicato 14 album in studio, e proprio nel 2024 ha voluto celebrare i 40 anni di "Self Control" con un concerto evento a Milano al Forum di Assago. Ha partecipato nel 1987 anche all'Eurovision Song Contest con "Gente di mare" in duetto con Umberto Tozzi.

Raf sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di RaiPlay, ha descritto così la canzone "Ora e per sempre", scritta in collaborazione con D'Art, aka suo figlio Samuele Riefoli: "È una storia d'amore di fine anni '80: i due protagonisti si devono confrontare con un mondo che non avevano nemmeno immaginato. Mentre scrivevo melodia, prima, e poi testo, mi rendevo conto che la componente emotiva era molto forte".