Raf celebra i 40 anni di carriera: annunciato il concerto evento Self Control a Milano Raf ha annunciato un concerto evento, Self Control – da nome di uno dei suoi maggiori successi – per festeggiare i 40 anni di carriera.

A cura di Redazione Music

Raf

Raf ha annunciato il concerto evento Self Control 40th Anniversary, uno spettacolo in cui il cantautore celebrerà i 40 anni di carriera con tantissimi ospiti e soprattutto ripercorrendo la sua lunghissima carriera fatta di tantissimi successi disseminati in quattordici anni da milioni di copie vendute in tutto il mondo. E l’evento non poteva non prender il nome da una delle sue canzoni più famose e amate dal suo pubblico ma che ha avuto una riconoscibilità anche oltre confine.

Il cantautore l’ha annunciato ieri a Viva Rai2, assieme a Fiorello, specificando che venerdì 8 novembre 2024 il cantautore sarà in concerto a Milano al Forum di Assago. Questo appuntamento sarà un modo per celebrare la sua carriera con tantissimi amici e ospiti che saranno annunciati nelle prossime settimane e mesi. Friends & Partners, ovvero gli organizzatori della serata, ha anche dato tutte le informazioni sui biglietti per il concerto evento SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY che saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 maggio.

Oltre a rendere omaggio alla canzone che è stata una pietra miliare nella carriera di Raf, portando il suo nome anche al di fuori dei confini italiani, il concerto sarà anche un modo per ripercorrere la carriera dell’artista attraverso tutti i suoi brani più celebri, tra cui “Sei la più bella del mondo”, “Il battito Animale, “Cosa resterà degli Anni ‘80”, “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora. Il cantante – che ha alle spalle 14 album in studio che hanno venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo – ha voluto commentare con emozione ed entusiasmo questo appuntamento: “Sono eccitato e allo stesso tempo curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti” ha spiegato.