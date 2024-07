Ed Sheeran ha annunciato un concerto a Roma nel 2025, ma non si conosce ancora dove

video suggerito

Ed Sheeran

Ed Sheeran ha annunciato le date del nuovo tour europeo che toccherà anche l'Irtalia: il cantautore britannico, infatti, sarà protagonista anche a Roma, ma per adesso non è chiaro dove si esibirà. Nelle date del tour, infatti, quello di Roma è l'unico concerto che non prevede ancora una location e si legge un generico TBA, ovvero "To be announced" ("da annunciare"). Si chiama Mathematics Tour – facendo riferimento agli album intitolati con le operazioni matermatiche, appunto – e andrà avanti da maggio a settembre 2025, in Italia il cantautore sarà a Roma il 14 giugno 2025 per poi muoversi anche in Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca.

Tutte le date del Mathematics Tour

Ecco tutte le date del Mathematics Tour che Ed Sheeran terrà nel 2025 e che lo vedranno partire il 30 maggio da Madrid, in Spagna per terminare il 5 settembre in Germania, a Dusseldorf. Il cantante porterà in giro per l'Europa, quindi tutte le sue hit di questi ultimi anni contenute negli album matematici, compreso l'ultimo "-" (Subtract). Protagonista del pop mondiale, Sheeran ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo:

30 maggio, Spagna, Madrid, Cívitas Metropolitano

06 giugno, Francia, Marsiglia, Orange Vélodrome Stadium

14 giugno, Italia, Rome, T.B.A

20 giugno, Francia, Lille, Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy

29 giugno, Germania, Stoccarda, MHPArena

05 giugno, Germania, Amburgo, Volksparkstadion

26 giugno, Norvegia, Oslo, Ullevaal Stadion

02 agosto, Svizzera, Zurigo, Stadion Letzigrund

08 agosto, Belgio, Anversa, Middenvijver Park

16 agosto, Polonia, Breslavia, Tarczyński Arena

23 agosto, Svezia, Stoccolma, Strawberry Arena

29 agosto, Danimarca, Copenhagen, Øresundsparken

30 agosto, Danimarca, Copenhagen, Øresundsparken

05 settembre, Germania, Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

Come acquistare i biglietti per il tour di Sheeran del 2025

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti per il tour europeo del 2025 di Ed Sheeran, i fan potranno ordinare i biglietti alle ore 9.00 CEST di mercoledì 10 luglio (*Roma ore 9.00 CEST 12 luglio) tramite www.edsheeran.com. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane anche i fan italiani potranno scoprire dove si esibirà il cantante: per concerti così grandi solitamente i luoghi sono lo stadio Olimpico, il Circo Massimo o Capannelle, all'interno del Rock in Roma.