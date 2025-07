video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Achille Lauro al Circo Massimo: l'ordine delle canzoni a Roma Achille Lauro terrà il secondo concerto al Circo Massimo di Roma l'1 luglio 2025, dove canterà canzoni come AMOR, Incoscienti giovani, ma anche C'est la vie e 16 marzo. Ecco la probabile scaletta del concerto.

A cura di Redazione Music

Achille lauro al Circo Massimo di Roma nel 2025

Achille Lauro si è esibito il 29 giugno per il primo dei due concerti sold out al Circo Massimo di Roma, e questa sera, 1 luglio, il cantautore si esibirà per la seconda e ultima data nella Capitale, dove tornerà il prossimo anno con un concerto allo stadio Olimpico il 10 giugno 2026. Un tutto esaurito che ha rafforzato sempre di più il legame tra Lauro e la sua città, in un percorso che ha visto alternarsi in scaletta tutte le sue anime di questi anni, da quella più trap fino a quella cantautorale che in questi anni lo ha sempre di più definito, portandolo a essere un artista visto sempre con sospetto dai pochi avvezzi ai nuovi suoni, a una sorta di fratello maggiore del pop cantautorale italiano, anche grazie alle sue partecipazioni, in gara e come ospite, al Festival di Sanremo.

La scaletta del concerto di Achille Lauro al Circo Massimo di Roma l'1 luglio

Oggi 1 luglio Achille Lauro terrà il secondo concerto sold out al Circo Massimo di Roma, celebrazione di una carriera camaleontica che ha trovato un approdo nella scuola cantautorale romana. Il cantante ha previsto una scaletta di 29 canzoni che ripercorrono i suoi album, dalle ballad alle canzoni più uptempo, dalle sonorità black a quelle trap. Il cantante canterà canzoni come AMOR e Incoscienti giovani, con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, ma anche 16 marzo, Me ne frego, C'est la vie e pezzi come Thoiry e Bvlgari, mescolando atmosfere più ballabili a momenti ballad. Stando a quanto ascoltato durante la prima serata, questa dovrebbe essere la scaletta del secondo concerto al Circo Massimo

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Come me

Fiori rosa

Solo noi

Marilù

Perdutamente (Orchestal)

Cristina

Walk Of Fame

Me ne frego

Amore Disperato

Rolls Royce (with Boss Doms)

Che sarà

Dirty Love

Latte+

Maleducata

Domenica

Incoscienti giovani

Pessima vs Cadilac 1920 vs Bvlgari Black Swing vs Thoiry Remix

Barabba III

La bella e la bestia

Nati Da Una Costola

C'est la vie

16 marzo