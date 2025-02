Testo e significato di Incoscienti Giovani, la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2025

video suggerito

Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Incoscienti Giovani. Si tratta della quarta partecipazione del cantante romano al Festival di Sanremo, dopo l'esordio nel 2019 con Rolls Royce, seguito dalle apparizioni nel 2020 con Me Ne Frego e nel 2022 con Domenica. Nel 2021 invece, aveva partecipato da ospite fisso durante le serate, proponendo sul palco installazioni artistiche. Insieme ai concorrenti Bresh, Brunori Sas e Kekko Silvestre dei Moda, Achille Lauro è l'unico autore del suo brano. Qui il testo e il significato di Incoscienti Giovani.

Il testo di Incoscienti Giovani di Achille Lauro

Oh …. bambina

tutto quello che hai passato è un'università

E tuo padre non tornava la sera

L'hai visto solo di schiena

Lui non sa cosa è stare insieme

No, lo so gli vuoi bene

L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese

E noi stiamo annegando, naufragando è un romanzo sono solo a fare a botte con gli amici miei

sto strisciando verso il letto e non ci sei

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane ti chiamerò da un autogrill

tra cento vite o giù di lì

Di amore muori veramente

Se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Oh …. bambina

Dormivamo in un Peugeot

Sì noi due ladri di fiori

E ti ricordi o no

Noi prima

A dirsi mai una vita come i tuoi

Sì piuttosto disperati come noi

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane ti chiamerò da un autogrill

tra cento vite o giù di lì

Di Amore muori veramente

se non ti amo fallo tu per me

Ti cercherò in un vecchio film

Per sempre noi incoscienti giovani

Maledetti giovani (a fumare in quel bar)

Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)

Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancora

Fammi una carezza amore mio

Ma che mi faccia male

Mezza sigaretta e dopo addio

Per noi incoscienti e giovani

Noi due orfanelli alla roulette

Siamo a Las Vegas sotto un led

Amore mio veramente

Se non mi ami muoio giovane

Ti chiamerò da un autogrill

Per sempre noi incoscienti giovani

Incoscienti giovani

Il significato della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2025

Achille Lauro è uno dei protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per la sua quarta apparizione al Festival si esibisce con il brano Incoscienti Giovani. Una canzone che si allontana dall'immaginario urban e si avvicina sempre di più al grande cantautorato romano. Nell'intervista a RaiPlay ha raccontato così il brano: "La mia canzone, come sempre, è ispirata a una storia vera, parla di giovani incoscienti, parla di noi. Se la mia canzone fosse una fotografia probabilmente sarebbe una fotografia retrò, degli anni ‘80".