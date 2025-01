video suggerito

Autori di Sanremo, Federica Abbate firma 7 canzoni, ci sono Blanco e Calcutta Ecco chi sono gli autori che hanno lavorato a più brani del prossimo Festival di Sanremo 2025: record di Federica Abbate con 7 brani, sorpresa per Calcutta e la coppia Blanco-Michelangelo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blanco, Federica Abbate e Calcutta, via Comunicato Stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore, è arrivato il primo ascolto da parte dei giornalisti dei brani che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, che si terrà dall'11 al 15 febbraio. È stata l'occasione giusta anche per scoprire chi, quest'anno, ha lavorato alla fase autoriale dei brani in gara. Infatti, se lo scorso anno Davide Petrella e Jacopo Ettorre si contendevano lo scettro con 4 brani a testa, quest'anno è arrivato un record. Premiata anche come autrice dell'anno FIMI, a raccogliere l'eredita della coppia Petrella-Ettorre è stata Federica Abbate. Presenza costante negli ultimi 15 anni della musica italiana, Federica Abbate segna quest'anno un record di 7 brani firmati. Abbate ha lavorato infatti ai brani di Clara, Emis Killa, Fedez, Joan Thiele, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale e di quello di Shablo con Guè, Joshua e Tormento. Dietro di lei ritorna il trio Davide Simonetta, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettorre con quattro brani co-firmati, mentre l'ultimo posto del podio va proprio a Davide Petrella. Un altro grande risultato per l'autore con più copie certificate FIMI negli ultimi 2 anni.

Il record di Federica Abbate e il rischio omologazione

Dall'altro lato, c'è anche chi ha deciso di lavorare da solo al testo del suo brano sanremese. Quattro autori, come Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas e i Modà con Kekko Silvestre hanno deciso di firmare interamente il proprio singolo sanremese. Un numero esiguo rispetto ai brani in gara, che sottolinea anche un altro aspetto: la pericolosa deriva con cui si possa ritornare a una legenda del brano sanremese, con criteri seguiti dai concorrenti in gara. Infatti, se negli ultimi anni la dimensione urban e rap ha ribaltato alcune pratiche del suono presentato al Teatro Ariston di Sanremo, anche quello appare ormai fin troppo integrato nelle scelte dei concorrenti per la manifestazione. Suoni simili, ma soprattutto un roster di autori che si ripropone abitualmente ogni anno, potrebbero risultare una scelta conservativa, anche con aspetti negativi. La riproposizione di immaginari simili in più canzoni, elementi narrativi che si ripresentano sotto vesti non proprio diversissime, potrebbero rendere la dimensione del racconto dei brani sanremesi standard, con pochi bassi, ma anche con pochi picchi. Un rischio, quello di una maggiore alternanza nelle produzione e a livello autoriale, che potrebbe rimescolare le carte in gioco. Da questo punto di vista sarà interessante capire come funzionerà la quota indie di quest'edizione di Sanremo.

Ritornano anche Madame, la coppia Blanco Michelangelo e la sorpresa di Tiziano Ferro e Nek

Per esempio, si potrebbe essere molto incuriositi dalla presenza di Calcutta nel brano dei The Kolors che firma insieme al frontman del gruppo, Davide Petrella e Stefano Tognini. O come Madame, che dopo la vittoria lo scorso anno con La Noia di Angelina Mango ci riprova quest'anno con Febbre di Clara, insieme a Jacopo Ettorre, Dardust e Federica Abbate. Dall'altro lato del palco questa volta passa anche la coppia Blanco-Michelangelo, che hanno curato i brani di Gaia, Giorgia e Noemi, quest'ultima anche con Mahmood. Come anticipato, Tiziano Ferro e Nek co-firmano il brano di Massimo Ranieri Tra Le Mani Un Cuore, mentre Mace ha accompagnato la scrittura di Joan Thiele insieme a Federica Abbate, l'autrice e da Emanuele Triglia. I brani con il numero maggiore di autori sono Mille Vote Ancora di Rocco Hunt e Amarcord di Sarah Toscano. Entrambi contano 7 autori, tra cui gli interpreti.

Tutti gli autori di Sanremo 2025

Achille Lauro – Incoscienti giovani (A. Lauro)

Bresh – La tana del granchio (Bresh)

Brunori Sas – L’albero delle noci (D. Brunori)

Clara – Febbre (C. Soccini, J. Ettorre, Madame, D. Faini, F. Abbate)

Coma_Cose – Cuoricini (F. Mesiano, F. Zanardelli, A. Filippelli, G. Manilardi)

Elodie – Dimenticarsi alle 7 (Elodie, D. Petrella, D. Simonetta)

Emis Killa – Demoni (E. Killa, N. Lazzarin, M. Cerri, F. Abbate)

Fedez – Battito (Fedez, A. La Cava, F. Abbate, N. Lazzarin)

Francesca Michielin – Fango in paradiso (F. Michielin, D. Simonetta, A. Raina)

Francesco Gabbani – Viva la vita (F. Gabbani, C. Gabelloni, Pacifico, D. Simonetta, A. Vittori, G. Zito)

Gaia – Chiamo io chiami tu (G. Gozzi, D. Petrella, S. Tognini)

Giorgia – La cura per me (Blanco, Michelangelo)

Irama – Lentamente (Irama, Blanco, Michelangelo, G. Colonnelli)

Joan Thiele – Eco (J. Thiele, F. Abbate, Mace, E. Triglia)

Lucio Corsi – Volevo essere un duro (L. Corsi, T. Sabatini)

Marcella Bella – Pelle diamante (M. Bella, S. Cirenga, A. Simoncini, P. Mammaro, M. Rettani)

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore (T. Ferro, Nek, G. Anania, M. Venturini)

Modà – Non ti dimentico (F. Silvestre)

Noemi – Se t’innamori muori (Mahmood, Blanco, Michelangelo)

Olly – Balorda nostalgia (Olly, J. Boverod, P. Pasini)

Rkomi – Il ritmo delle cose (Rkomi, J. Ettorre, M. Pierotti, F. Catitti, V. Faraone, Shablo)

Rocco Hunt – Mille vote ancora (R. Hunt, D. Simonetta, S. Tognini, P. Antonacci, L. Santarelli, M. Salvaderi, G. Rossi)

Rose Villain – Fuorilegge (R. Villain, F. Abbate, N. Lazzarin, A. Ferrara)

Sarah Toscano – Amarcord (S. Toscano, J. Ettorre, F. Abbate, F. Mercuri, G. Cremona, L. Grillotti, E. Maimone)

Serena Brancale – Anema e core (S. Brancale, F. Abbate, J. Ettorre, M. Finotti, N. Lazzarin)

Shablo con Guè, Joshua e Tormento – La mia parola (Shablo, Tormento, Guè, Joshua, R. Lautrec, V. L. Faraone, R. Lamanna, E. Medici)

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola (S. Cristicchi, Amara, E. Brunialti)

The Kolors – Tu con chi fai l’amore (A. Fiordispino, D. Petrella, E. D’Erme, S. Tognini)

Tony Effe – Damme ’na mano (T. Effe, L. Faraone, D. V. Vettraino)

Willie Peyote – Grazie ma no grazie (W. Peyote, D. Bestonzo, A. Romeo, Raige)