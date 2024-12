video suggerito

Sanremo 2025: perché si parla del ritorno di Blanco, Mahmood e Tiziano Ferro Sono uscite le prime indiscrezioni sui possibili autori dei brani del Festival di Sanremo 2025: Blanco e Mahmood avrebbero lavorato al brano di Noemi, Massimo Ranieri ritorna con un brano di Tiziano Ferro.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood, Tiziano Ferro, Blanco al Festival di Sanremo 2025

Dopo l'annuncio lo scorso 1 dicembre da parte di Carlo Conti dei 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, a cui si dovranno aggiungere i vincitori di Sanremo Giovani, cresce l'attesa anche sui produttori e gli autori dei brani in gara. Grazie ad alcuni post sui social e interviste nel recente passato, alcuni nomi molto importanti come Blanco, Mahmood e Tiziano Ferro sono venuti fuori, dopo l'annuncio delle scorse ore.

L'indizio su Mahmood e Blanco in un post su Instagram

Bisogna ringraziare Michelangelo, nome d'arte del producer Michele Zocca, che sul suo profilo Instagram ha postato a poche ore dall'annuncio di Carlo Conti una foto, in cui nella didascalia appare: "3 brani in gara a Sanremo. È vero che, quando si dà amore alla Musica, la Musica te lo restituisce". Ma è nei commenti che troviamo i primi indizi sul coinvolgimento di Blanco, che scrive: 3 su 3. Infatti, secondo le indiscrezioni di All Music Italia, Blanco avrebbe curato i testi di tre concorrenti in gara, di cui uno anche in coppia con Mahmood.

La coppia Mahmood-Blanco per Noemi e la sorpresa Giorgia

Infatti, il brano presentato da Noemi e scelto da Conti per il Festival di Sanremo 2025, avrebbe visto la collaborazione dei vincitori del Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Si tratterebbe di uno dei primi tentativi autoriali di Riccardo Fabbriconi, che nel suo ultimo progetto aveva curato anche il brano con Mina Un Briciolo Di Allegria. In una delle sue ultime interviste prima dell'annuncio dei concorrenti in gara, proprio Carlo Conti aveva sottolineato l'importanza di dare una possibilità al giovane cantante dopo l'incidente nel 2023 con la presentazione de L'Isola Delle Rose: "Sarebbe giusto in qualche modo dargli la possibilità di tornare a superare lo choc che ha avuto su quel palco, è un talento". Ma non è finita qui, perché Michelangelo potrebbe aver curato anche i brani di Irama, ma soprattutto di Giorgia. Potremmo assistere quindi alla presenza di Blanco anche nei brani di due sicuri protagonisti del prossimo Festival di Sanremo.

Il ritorno di Massimo Ranieri con Tiziano Ferro a 4 anni da Perdere L'Amore

Sarà interessante capire come la coppia Michelangelo/Blanco avrà lavorato con una delle voci più potenti della musica italiana, e a questo punto ci si potrebbe aspettare la comparsa del cantante bresciano durante la serata cover: una porta di servizio, sicuramente con meno aspettative e pressioni, di un ritorno da concorrente. C'è chi ha invece voluto suggellare un rapporto umano e artistico, annunciando già alcuni mesi fa la possibilità della partecipazione al Festival di Sanremo, con una canzone scritta da Tiziano Ferro. Stiamo parlando di Massimo Ranieri che lo scorso luglio, intervistato dall'Ansa, aveva annunciato un nuovo disco in arrivo, a due anni da Tutti i sogni ancora in volo. In quell'occasione aveva svelato di aver ricevuto due brani da due importanti autori italiani: Nek e l'autore di Latina. Proprio in riferimento al pezzo con Ferro aveva sottolineato: "Tiziano è immenso e la canzone mi ha dato è bellissima".

Gianna Nannini aveva scritto il brano di Irene Grandi, esclusa dai Big

L'ultima partecipazione di Massimo Ranieri risale al 2022 con Lettera al di là del mare, ma solo qualche anno prima, il 5 febbraio 2020 si erano incontrati Ferro e Ranieri proprio sul palco dell'Ariston. In quell'occasione, il duetto sulle note di Perdere L'Amore diventò uno dei momenti più importanti di quell'edizione, che vide la vittoria di Diodato con Fai Rumore. I due si rincontrerrano tre anni dopo, durante la trasmissione Tutti i sogni ancora in volo, diretta proprio da Massimo Ranieri. Canteranno di nuovo la canzone del 1998, suggellando una collaborazione artistica che si potrebbe rivedere durante la serata Cover dell'edizione condotta da Carlo Conti. Mentre allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il duettoaveva incluso anche Je so' pazzo di Pino Daniele. Chi invece potrebbe non aver l'opportunità di partecipare è Gianna Nannini. La cantante, a poche ore dall'annuncio di Conti, ha rivelato di aver scritto un brano per Irene Grandi, esclusa però dai 30 Big in gara.

Le sorprese di Madame e Riccardo Zanotti al Festival di Sanremo 2024

Anche lo scorso anno c'erano state alcune sorprese tra gli autori del Festival. Infatti, la presenza di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Madame aveva incuriosito il pubblico. Zanotti aveva lavorato al brano de La Sad Autodistruttivo, 12 mesi dopo l'avventura con Terzo Cuore di Leo Gassman. Un esito migliore però ha avuto il lavoro condotto da Madame, che ha scritto in collaborazione con Angelina Mango e Dardust il brano vincitore del Festival di Sanremo scorso: La Noia. Mentre Davide Petrella e Jacopo Ettorre erano stati gli autori più prolifici di quell'edizione, entrambi con quattro brani a testa.