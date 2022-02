Il testo e significato di Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 Dopo la vittoria nel 2019 con “Soldi”, Mahmood ritorna al Festival di Sanremo con Blanco, con cui presenta il singolo “Brividi”.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood Blanco Sanremo 2022, foto di @mahmood Instagram

Sono, per adesso, la coppia di protagonisti lanciati verso la vittoria del Festival di Sanremo, per due semplici motivi: da una parte Mahmood e Blanco sono stati i protagonisti del 2021, chi con "Inuyasha", chi con "Blu Celeste". Dall'altra "Brividi", la canzone con cui parteciperanno a Sanremo, prodotta dal fidato Michelangelo, riesce ad abbracciare le sonorità di tendenza, senza uscire troppo dal seminato del Festival di Sanremo. Senza dimenticare che Mahmood è già abituato al grande palcoscenico, avendolo calcato la prima volta nel 2016 nelle nuove proposte con il brano "Dimentica", ma soprattutto l'edizione 2019, quando con "Soldi" riuscì a vincere la kermesse, battendo in finale Ultimo. Esordio invece per una delle più grandi sorprese del 2021, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Il più giovane concorrente del Festival, sceglie di esordire in compagnia di Mahmood, rinunciando magari un po' alle sue atmosfere punk, un patto d'acciaio per conquistare il gradino più alto del festival.

Il testo di Brividi

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

mi hai detto sei cambiato,

non vedo più la luce nei tuoi occhi

la tua paura cos'è?

un mare dove non tocchi mai

anche se il sesso non è

la via di fuga dal fondo

dai non scappare da qui

non lasciarmi così

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi

Tu, che mi svegli il mattino

tu, che sporchi il letto di vino

tu, che mi mordi la pelle

con i tuoi occhi da vipera

e tu, sei il contrario di un angelo

e tu, sei come un pugile all'angolo

e tu scappi da qui, mi lasci cosi.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi

Dimmi che non ho ragione

vivo dentro una prigione

provo a restarti vicino

ma scusa se poi mando t

tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo,

è un mio limite

per un ti amo ho mischiato

droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo

ogni giorno

io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

su una bici di diamanti.

uno fra tanti.

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre

e mi vengono I brividi.

Il significato di Brividi

Siamo di fronte al nuovo pop italiano, con tutte le sue atmosfere e sonorità diverse: da una parte Blanco, che con il suo mood pop-punk ha conquistato il 2021 con "Blu Celeste". Dall'altro lato la definitiva esplosione di Mahmood, avvenuta negli ultimi anni, in grado di riportare una linea arabeggiante, di nuovo, nel pop italiano. Le atmosfere latin e punk rinunciano a risplendere pienamente in "Brividi", il brano presentato in collaborazione tra i due cantanti alla 72° edizione del Festival di Sanremo, una ballad curata dal producer Michelangelo. Anche se l'adeguamento alla kermesse è avvenuto in determinati punti, "Brividi" è ancora lontano da ciò che potremmo ascoltare sul palco del Festival, un brano contemporaneo in cui i due artisti riflettono sulle sensazioni e ciò che provocano sentimenti estremi come l'amore e i suoi desideri. La descrizione della perdizione e degli estremi rimane la stessa, come quando gli artisti cantano: "Non so dirti ciò che provo, è un mio limite. Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime, questo veleno che ci sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso".