Dove è stato girato il video di Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022 Brividi è la canzone presentata da Mahmood e Blanco al festival di Sanremo 2022. Mentre impariamo le parole del nuovo brano, scopriamo dov’è stato girato il videoclip.

Il video di Brividi cantata da Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022

Si è conclusa da poco la serata di apertura del Festival di Sanremo 2022 e nella testa già suona e risuona la canzone Brividi di Mahmood e Blanco che ha raggiunto anche il primo posto della classifica provvisoria della stampa. Mentre impariamo a memoria le parole del nuovo brano, è già stato pubblicato il video di Brividi, diretto da Attilio Cusani, con protagonisti proprio Mahmood e Blanco. Scopriamo dov'è stato girato.

La location del video Brividi di Mahmood e Blanco

Dove è stato girato Brividi di Mahmood e Blanco

Brividi è la nuova canzone presentata da Mahmood e Blanco durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il video traduce in immagini il testo della canzone e segue due storie d'amore parallele. A meno di 24 ore dall'esibizione, sono già in tanti quelli che sanno cantare la canzone. È uscito anche il video del romantico pezzo che porta lo spettatore in un paesaggio desolato e sabbioso che aumenta il senso di nostalgia che pervade la canzone.

Mahmood e Blanco durante le riprese del video di Brividi

Il video di Brividi non è stato girato infatti né su una lunga spiaggia californiana né su un assolato bagnasciuga italiano bensì in Olanda, su una delle distese sabbiose non lontano da Amsterdam. Molte scene del video mostrano inoltre Mahmood e Blanco mentre pedalano lungo strade con palazzi di mattoni rossi e corsi d'acqua che denunciano un paesaggio tipo olandese. Di preciso si tratta di Diemen che è un piccolo comune a sud di Amsterdam.

Diemen, a sud di Amsterdam

Di chi sono le biciclette di cristallo nel video di Brividi

"Ho sognato di volare con te – Su una bici di diamanti", canta Mahmood in Brividi e così anche nel video della canzone presentata con Blanco al Festival di Sanremo 2022 compaiono delle bici che brillano.

Le biciclette di Swarovski nel videoclip di Brividi

I due cantanti in varie scene del videoclip pedalano infatti su delle originali due ruoti rivestite non di diamanti ma di cristalli. Si tratta di biciclette rivestite completamente di cristalli e costumizzate per il video da Swarovski.