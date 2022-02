Blanco col mantello, Mahmood oversize: il duo più cool della prima puntata di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco sono tra i Big in gara della 72esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipano con il brano “Brividi”. Qual è il dettaglio che accomuna questo duo inedito? La passione per la moda e lo hanno dimostrato fin dalla prima serata dell’evento.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in occasione della prima serata il direttore artistico Amadeus ha voluto al suo fianco non solo l'amico e collega Fiorello ma anche Ornella Muti, la prima delle 5 co-conduttrici che saliranno sul palco dell'Ariston da oggi al prossimo sabato. Tra i Big più attesi della kermesse canora c'è l'inedito due formato da Mahmood e Blanco, in gara on il brano intitolato Brividi. Per il primo si tratta di un gran ritorno dopo il trionfo del 2019 con Soldi, mentre per il secondo è un debutto: qual è il dettaglio che li accomuna? La passione per la moda e lo hanno dimostrato fin dal green carpet inaugurale, dove sono apparsi glamour e sofisticati tra gonne, maxi cappotti e dettagli originali. È stato però per la prima esibizione di coppia che hanno dato il meglio di loro: ecco cosa hanno indossato questa sera.

Mahmood con i pantaloni oversize

Mahmood è tornato sul palco dell'Ariston e per l'occasione ha dato il meglio di lui in fatto di stile. Il look curato dalla stylist Susanna Ausoni è firmato Prada ed è caratterizzato da un paio di pantaloni oversize in grigio e da una maxi giacca monopetto in nero. Niente camicia e cravatta, il cantane ha preferito una semplice canotta bianca che gli ha lasciato le scapole nude. Anfibi total black, una fascia gialla in vita e un enorme anello colorato hanno completato l'outfit sanremese dell'artista, dando ancora una volta prova del fatto che è tra i Big più cool di questa edizione del Festival.

Blanco in Valentino, Mahmood in Prada

Blanco osa con le trasparenze

Blanco ha mostrato di essere un'icona di stile moderna fin da quando è apparso sulla scalinata del teatro Ariston. Il look total black per la prima puntata, curato dalla stylist Tiny Idols e firmato Valentino, è all'insegna del glamour e dell'audacia. Il cantante ha indossato dei pantaloni neri oversize e un top trasparente a maniche lunghe che ha lasciato i tatuaggi in bella mostra. Per completar il tutto ha scelto un maxi mantello appuntato in gola, che ha poi sbottonato nel corso della performance. L'unico piccolo "inconveniente"? Poco dopo l'apparizione sul palco Amadeus ha rischiato di "rovinare" l'esibizione, facendogli cadere il mantello sul pavimento.