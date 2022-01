Al via il Festival di Sanremo 2022, i look dei cantanti sul green carpet Il Festival sta per iniziare e i big in gara si sfidano a colpi di stile sul red carpet. Ecco tutti i look dei cantanti, tra outfit ironici e abiti da sogno.

A cura di Beatrice Manca

Noemi in Alberta Ferretti sul green carpet di Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A meno di 24 ore dall'inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2022, le star in gara ci fanno sognare sul red carpet, la sfilata inaugurale che anticipa la kermesse, l'appuntamento glamour in cui i "big" incontrano virtualmente il pubblico prima di sfidarsi sul palco del teatro Ariston. Quest'anno però il tappeto rosso si tinge di verde e diventa un "green" carpet, una passerella di erba e fiori nel segno della sostenibilità ambientale. Un momento che, sottolinea il conduttore Amadeus, segna un piccolo ritorno alla normalità: nel 2021, nel pieno dell'emergenza Covid, era stato annullato. Quest'anno si torna a sognare con la moda e gli artisti ne approfittano per "anticipare" i look delle prossime serate.

Noemi con la giacca cammello

Quest'anno Noemi torna al Festival con un nuovo look, sempre curato dalla stylist Susanna Ausoni, ma con abiti firmati Alberta Ferretti. La cantante è una veterana dell'Ariston e ha fatto la sua comparsa sul green carpet sorridente e radiosa, in un look total black con i pantaloni a zampa d'elefante e maxi cintura con fibbia dorata. Il tocco in più? Il blazer color cammello, super chic. Semplice e raffinata.

Noemi in Alberta Ferretti

La Rappresentante Di Lista in "pigiama e asciugamano"

Lo scorso anno il duo La Rappresentante di Lista ci ha fatto sognare con abiti firmati Valentino Haute Couture. Quest'anno vogliono alzare la posta in gioco e, sotto la supervisione dello stylist Lorenzo Oddo, spingono su look ironici e irriverenti. Il primo assaggio lo abbiamo già avuto sul green carpet, dove hanno sfoggiato look "da notte": pigiama per Dario Mangiaracina, abito-asciugamano e telo di spugna in testa per Margherita Lucchesi. Il tutto completato da cappotti pelosi total white: ed è solo l'inizio!

Leggi anche I cantanti campani a Sanremo 2022 sono Massimo Ranieri, AKA 7even e Giovanni Truppi

La Rappresentante di Lista in Moschino

Sangiovanni con la giacca argento

Sangiovanni, idolo della Gen Z e rivelazione di Amici, porta a Sanremo lo stile genderless della sua generazione, che gioca con i confini di maschile e femminile. Per il red carpet inaugurale sfoggia un look effetto metallizzato firmato Diesel: giacca grigia doppiopetto, pantaloni oversize e boots neri lucidi. In gara tornerà al suo amato rosa?

Sangiovanni in Diesel

Achille Lauro minimal in total black

Dopo aver lasciato l'Ariston a bocca aperta per due anni di fila con le sue continue trasformazioni, Achille Lauro volta pagina e sfila sul red carpet con un look "low profile" interamente nero, firmato Gucci. Gli accenni da dandy ci sono tutti: la zampa di elefante, il foulard legato al collo, la camicia sbottonata. Solo, in un'inaspettata chiave minimal.

Achille Lauro in Gucci

Dargen D'Amico con le sneakers fluo

Dargen D'Amico non rinuncia alla sua vena irriverente neanche sul red carpet dell'Ariston: occhiali scuri anche da sera, da vero divo, completo doppiopetto rivisitato con i bermuda e…sneakers. Il look, firmato Lacoste, resterà nella storia del Festival per i calzini con la foglia di marijuana e le scarpe sportive verde fluo.

Dargen D’Amico in Lacoste

Ditonellapiaga e Rettore in black&white

Tra le coppie più sorprendenti e attese di questa edizione del Festival di Sanremo c'è il duo Ditonellapiaga e Rettore. Il primo look gioca sui contrasti: Donatella Rettore è in total black, con un castigato cappotto nero e chioma di ricci platino anni Ottanta mentre Ditonellapiaga sfoggia un look bicolor con cappotto bianco e abito nero. Il look della cantautrice romana è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini: completano l'outfit un paio di stivali blu elettrico con plateau e un basco in pelle.

Ditonellapiaga in Philosophy di Lorenzo Serafini e Rettore

Ana Mena con il blazer scintillante

Ventiquattro anni e uno stile solare ed esuberante, Ana Mena fa il suo ingresso nel tempio della musica italiana scegliendo l'eleganza classica di Giorgio Armani. Il look, curato per lei dallo stylist Giuseppe Magistro, mantiene la freschezza della suo stile: un blazer scintillante indossato come un minidress abbinato a sandali con i listini argentati.

Ana Mena in Giorgio Armani

Mahmood e Blanco con i look oversize

Blanco e Mahmood sono la grande scommessa di questo Festival: energia da vendere e uno stile unico, sono i "gemelli diversi" di Sanremo. Per il green carpet inaugurale puntano tutto sulle linee oversize: Mahmood, icona di stile genderless, abbina il blazer doppiopetto alla gonna-pantalone oversize, sdrammatizzando il tutto con una felpa stampata a tema Simpson. Il look è interamente firmato Balenciaga. Blanco, come anticipato a Fanpage.it dalla stylist Silvia Ortombina, indossa un inedito look maschile del brand The Attico, con maxi coat e blazer nero.

Mahmood in Balenciaga e Blanco in The Attico

Elisa in total white (come nel 2001)

Elisa ritorna all'Ariston in gara: è la prima volta dopo più di vent'anni, dalla folgorante vittoria di Sanremo 2001. Come anticipato da Fanpage.it, Elisa a Sanremo 2022 indosserà le creazioni di Pierpaolo Piccioli per Valentino: il primo look è un abito-cappa bianco candido, in omaggio ai look del 2001, con tanto di guanti e mantello.

Elisa in Valentino

Giusy Ferreri con il completo maschile

Il total white sembra essere la scelta più gettonata sul green carpet: anche Giusy Ferreri sfoggia un completo mannish candido, caratterizzato da giacca doppiopetto e pantaloni oversize. Il look, firmato Philipp Plein, è completato da una pochette nera e da un soprabito tie-dye

Giusy Ferreri in Philipp Plein

Emma con il cappotto doppiopetto

Sul green carpet spiccano look sobri e palette delicate: Emma non fa eccezione e sfoggia un look monocromatico color panna, firmato Gucci: cappotto doppiopetto con dettagli oro (il modello più chic dell'inverno 2022) camicia ton-sur-ton e pantaloni a zampa d'elefante.

Emma in Gucci

Irama con il gilet di pelle

Il look di Irama gioca sui dettagli e sulle stratificazioni: sul green carpet sfoggia un completo total black firmato Givenchy, con il soprabito nero "rinforzato" da un gilet in pelle con i tasconi. Tra i capelli accessori argentati che danno un tocco "hippie" al look molto rigoroso.

Irama in Givenchy

Michele Bravi sfoggia il tartan

Anfibi, cappotto tartan e stemma sul petto: il cantante Michele Bravi sfoggia un look dal sapore molto "british" firmato Roberto Cavalli. Il pezzo forte è il cappotto (vero protagonista di questo green carpet invernale) con una fantasia scozzese sui toni del rosso e del nero.

Michele Bravi in Roberto Cavalli

Highsnob e Hu con i trench in pelle

Tra i volti nuovi di Sanremo 2022 ci sono Highsnob e Hu: i look alla Matrix, con trench di pelle neri, sono firmati da Zegna, un classico dell'eleganza maschile Made in Italy. Il dettaglio da notare? La tote bag arancio, direttamente dalle ultime sfilate.

Highsnob e Hu in Zegna

Aka 7even con la camicia fucsia

Per la nuova leva della musica italiana Sanremo è il "banco di prova" anche dello stile: Aka 7even si rifà il look e sfila sul red carpet con un completo color cammello e cappotto nero, mantenendo un tocco di freschezza: la camicia fucsia, che risalta nella palette neutra.

Aka 7even

Rkomi con i guanti in pelle e gli stivali texani

I look di Rkomi strizzano l'occhio al passato e puntano tutto su capi in pelle dall'aria vintage. Il cantautore milanese fa parte della scuderia dello stylist Nicolò Cerioni e si presenta a Sanremo con un look firmato Etro: giacca in pelle Terra di Siena, guanti da motociclista e camperos con il tacco.