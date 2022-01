Chi vestirà a Sanremo 2022 Elisa, la cantante che si disegnava i vestiti da sola Elisa ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo, nel 2001: all’epoca disegnava gli abiti da sola e vestiva sempre di bianco. Ecco chi la vestirà quest’anno.

A cura di Beatrice Manca

Era il 2001 quando Elisa salì sul palco dell'Ariston vestita di bianco cantando per la prima volta in italiano: aveva 23 anni e quella canzone, Luce (Tramonti a Nord Ovest) vinse il Festival di Sanremo entrando nella storia della musica. Sono passati vent'anni e Elisa torna a Sanremo 2022 tra i big con il brano O forse sei tu: è la prima volta dopo lo straordinario successo di vent'anni fa, tralasciando un'esibizione come ospite. A Fanpage.it ha raccontato la sua emozione: "Ora mi rendo conto di molte più cose, era meglio essere totalmente incoscienti. Sono contentissima però". Nel 2001 vestiva solo di bianco per una precisa ragione (svelata solo molti anni dopo) e indossava abiti disegnati da lei, ma ora che è una star affermata non ha che l'imbarazzo della scelta: chi la vestirà a Sanremo? Sarà un "vecchio amico" della cantante, alla guida di una leggendaria Maison italiana.

Perché Elisa a Sanremo 2001 vestiva sempre di bianco

Elisa ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo, nel 2001, ma il successo fu tale da cambiare il corso della sua carriera: il brano vincitore, Luce, è ancora una delle sue hit più famose e amate. Elisa, all'epoca 23enne, saliva sul palco sempre vestita di bianco, con tutta la freschezza di un'artista in piena crescita.

Elisa al 51° Festival di Sanremo 2001 – Credit ©LaPresse: Marco Piovanotto

Solo nel 2021, in occasione del ventennale della canzone, ha spiegato il significato del brano e delle sue esibizioni: il bianco, nella cultura cinese, è il colore del lutto. Luce parla proprio della fine di un amore ed Elisa voleva mantenere un aspetto sobrio, metafisico: si era disegnata da sola tutti i vestiti. Il suo stile da allora si è evoluto e affinato, ma mantenendo la semplicità di allora: tacchi bassi e abiti pratici, con poche pennellate di colore a spezzare il bianco e nero.

Elisa

Chi vestirà Elisa a Sanremo 2022

Chi avrà l'onore di vestire la cantante per il grande ritorno a Sanremo? La scelta è ricaduta su Valentino: la cantante è molto amica del designer Pierpaolo Piccioli e in diverse occasioni ha collaborato con la casa di moda romana. Durante il lockdown, nel 2020, fu scelta tra molte star internazionali per il progetto "Chez Maison Valentino", una serie di esibizioni live sui canali Instagram di Valentino. La scelta è perfettamente in linea con lo stile della cantante: anche se nella vita di tutti i giorni predilige uno stile casual con un tocco rock, Valentino saprà valorizzare la grazia e l'eleganza della sua voce. Scommettiamo che almeno uno degli abiti sarà bianco?