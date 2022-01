I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022 e le canzoni dei Big Massimo Ranieri, Elisa, Blanco e Aka7even sono sono alcuni dei nomi nel cast del Festival di Sanremo 2022. L’elenco dei partecipanti in gara, scelti da Amadeus, comprende giovani talenti e artisti affermati nel panorama musicale italiano. Tanti anche gli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston. Ecco la lista completa con i nomi dei Big e le canzoni in gara.

A cura di Francesco Raiola

Amadeus al festival di Sanremo (LaPresse)

L'inizio del Festival di Sanremo 2022 si avvicina e Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 cantanti Big nel cast della kermesse canora più importante in Italia. Il festival della canzone italiana si terrà dall'1 al 5 febbraio 2022, come sempre, al teatro Ariston dove approderanno anche tanti ospiti, tra i quali Checco Zalone. Ecco la lista ufficiale dei 22 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2022:

Emma – Ogni volta è così Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Sangiovanni – Farfalle Iva Zanicchi – Voglio amarti Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica Aka7even – Perfetta così Michele Bravi – Inverno dei fiori Gianni Morandi – Apri tutte le porte Ana Mena – Duecentomila ore Elisa – O forse sei tu Rkomi – Insuperabile DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica Mahmood e Blanco – Brividi Giusy Ferreri – Miele Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Fabrizio Moro – Sei tu Highsnob e Hu – Abbi cura di te Irama – Ovunque sarai La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao Noemi – Ti amo non lo so dire Dargen d'Amico – Dove si balla Le Vibrazioni – Tantissimo Yuman – Ora e qui Tananai – Sesso Occasionale Matteo Romano – Virale

I cantanti in gara a Sanremo 2022

Oltre ai cosiddetti Big, vedremo esibirsi anche i tre vincitori della finale di Sanremo Giovani che sono Matteo Romano, Yuman e Tananai