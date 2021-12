Chi è Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta Blanca nella fiction Rai Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più promettenti della tv italiana. Classe 1993, nata a Foggia, si è fatta conoscere per il suo ruolo di capitano Anna Olivieri in Don Matteo.

A cura di Elisabetta Murina

Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è tra le attrici più promettenti della tv italiana, recentemente protagonista di Blanca, la fiction di Rai1 che è andata in onda a fine novembre. Classe 1993, nata a Foggia, l'attrice non è nuova al mondo delle serie: si è fatta conoscere dal pubblico per il ruolo del capitano dei carabinieri Anna Olivieri in Don Matteo. Lontano dai set è molto riservata. Non si sa infatti se al momento sia single o fidanzata.

Chi è Maria Chiara Giannetta, da Don Matteo a Blanca

Maria Chiara Giannetta interpreterà Blanca

Nata a Foggia nel 1993, Maria Chiara Giannetta porta avanti la passione per la recitazione fin da piccola. Dopo una laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università della sua città, ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Nella Capitale ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, che le ha permesso di coltivare il suo talento. Il debutto come attrice è arrivato con la fiction Rai Don Matteo dove, dopo un primo piccolo ruolo nel 2014, ha indossato i panni del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Ha poi recitato in film come Bentornato presidente, al fianco di Claudio Bisio, e preso parte ad altri progetti per il piccolo schermo, come Buongiorno, mamma! con Raoul Bova. A breve tornerà con il ruolo di Blanca nell'omonima fiction di Rai1 (che va in onda a partire da lunedì 22 novembre), dove interpreta una sovrintendente di polizia cieca.

La vita privata di Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta

Sbirciando il profilo Instagram di Maria Chiara Giannetta (IG @mariachiaragiannetta_official), si trovano alcune foto che la ritraggono in compagnia del collega Maurizio Lastrico, con il quale ha condiviso il set. Alcune indiscrezioni sostengono che tra i due ci sia una relazione sentimentale, che va oltre il semplice sodalizio lavorativo. Nessuno dei due però ha confermato o smentito i presunti gossip. Quindi non si sa con certezza se l'attrice sia al momento impegnata. Sui social, Maria Chiara condivide pochi scatti che raccontano la sua vita lontana dai riflettori. Oltre alla recitazione, ha una passione per la fotografia e il tennis.