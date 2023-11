Blanca 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 9 novembre: il finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 2, in onda giovedì 9 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Blanca 2, il finale di stagione

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Blanca 2, in onda giovedì 9 novembre alle ore 21:30 su Rai1. L'ultimo episodio è intitolato La bomba. Nel finale di stagione della serie tv con Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca Ferrando, Giuseppe Zeno nei panni di Michele Liguori e Pierpaolo Spollon che interpreta Nanni non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. L'attentatore è a piede libero e tutti si ritroveranno a subirne le conseguenze. Per Blanca diventerà un'ossessione riuscire a incastrarlo. Per arrivare fino in fondo sarà pronta a sacrificare tutto.

Blanca 2, anticipazioni ultima puntata in onda giovedì 9 novembre

Il finale di stagione di Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno

La vita di Blanca Ferrando potrebbe cambiare, l'ossessione per l'attentatore

La trama della sesta e ultima puntata di Blanca 2 in onda il 9 novembre 2023

Nella sesta e ultima puntata di Blanca 2, la protagonista decide di portare avanti le indagini anche da sola pur di arrivare alla verità sull'attentatore. Questa ossessione, però, la metterà davanti a un bivio e sarà costretta ad affrontare tutti i suoi limiti. Le decisioni che si ritroverà a prendere potrebbero provocare dei cambiamenti che riguardano sia la sua vita che quella di coloro che la circondano. Non resta che attendere giovedì 9 novembre per assistere all'ultima puntata di Blanca 2 e scoprire il finale di stagione. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.