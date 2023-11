Blanca 3 si farà, Arlanch sulla terza stagione: “Trama sorprendente, nuove puntate in onda nel 2025” Blanca 3 si farà. La terza stagione della serie tv di Rai1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno è già stata confermata dalla Rai. Fanpage.it ha intervistato Francesco Arlanch. Lo sceneggiatore ha spiegato perché Sebastiano (interpretato da Pierpaolo Spollon) è morto, poi ha svelato quale sarà l’obiettivo degli autori con la trama delle sei nuove puntate. Le riprese inizieranno alla fine del 2024. Blanca 3 andrà in onda nel 2025, in autunno.

Blanca 3 si farà, la terza stagione con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta in onda nel 2025

L'ultima puntata di Blanca 2 andrà in onda giovedì 9 novembre alle ore 21:30. Il finale di stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, con la regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi, non segnerà l'addio a Blanca Ferrando e Michele Liguori. È ufficiale, Blanca 3 si farà. La terza stagione è già stata confermata dalla Rai. Fanpage.it ha intervistato Francesco Arlanch, che ha scritto la serie insieme a Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri. Lo sceneggiatore ha spiegato perché ha reputato necessaria la morte di Sebastiano (personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon), quindi ha fatto il punto sulla realizzazione delle sei nuove puntate. A breve partirà la fase di scrittura e a fine 2024 inizieranno le riprese. Per tornare a immergersi nell'atmosfera crime della serie ambientata a Genova occorrerà attendere due anni. Blanca 3 andrà in onda nell'autunno del 2025. Intanto, Francesco Arlanch ha spiegato perché è importante non perdersi il finale della seconda stagione:

Tutte le domande nate nella seconda stagione avranno una risposta. Scopriremo chi è davvero Polibomber, che legame c'è tra lui e Nadia. Blanca dovrà affrontare la madre a più livelli. Dovrà capire come gestire il suo doppio gioco e che donna vuole essere. Se nella prima stagione abbiamo raccontato come Blanca riuscisse a guadagnare un'autonomia professionale e umana, nella seconda stagione abbiamo mostrato che quando ci si lega a qualcuno, che sia Sebastiano, Michele Liguori o la figlia adottiva Lucia, l'autonomia entra in crisi. Quando metti il tuo cuore in mano ad un altro, tutto diventa complicato.

Blanca 3, la terza stagione: riprese nel 2024, le nuove puntate nell'autunno 2025

Blanca 3 si farà, anticipazioni sulla terza stagione con Maria Chiara Giannetta

La terza stagione di Blanca si farà. È già stata confermata da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. È iniziata la scrittura?

Stiamo per cominciare a scrivere Blanca 3. A breve inizieremo a lavorare sul soggetto di serie della terza stagione. È già in calendario. Come si fa in queste serie, verrà aperta una writers' room, un gruppo di lavoro con me e Mario Ruggeri come head writer.

Quando inizieranno le riprese di Blanca 3?

Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2024, salvo imprevisti. Parliamo di un processo ormai rodato.

Quando andranno in onda le nuove puntate? Nel 2025?

L'obiettivo è quello. Cominciando le riprese a fine 2024, la terza stagione di Blanca dovrebbe essere pronta per andare in onda nell'autunno del 2025. Questo è il tempo fisiologico che intercorre tra scrittura, riprese e messa in onda. Anche la terza stagione sarà composta da sei puntate, il format è quello.

Come immagini la trama della terza stagione di Blanca?

Ci sono alcune ipotesi ma non posso sbilanciarmi troppo. Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione. È un lavoro a strati, sono tanti ingredienti insieme e va trovato l'ordine giusto. Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C'è ancora molto da fare.

E quanto a Giuseppe Zeno nel ruolo di Michele Liguori cosa puoi dirmi?

Giuseppe Zeno ha fatto un lavoro straordinario e si è confermato un co-protagonista perfetto. Quanto al suo personaggio, al momento, non posso dire molto. Bisogna innanzitutto vedere come andrà a finire la seconda stagione.

Perché Sebastiano è morto in Blanca 2, Pierpaolo Spollon lascia la serie

Blanca 3, Pierpaolo Spollon non ci sarà: Sebastiano è morto nella seconda stagione

Nella quinta puntata di Blanca, abbiamo assistito alla morte di Sebastiano. Come siete arrivati alla decisione di fare uscire di scena il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon?

L'esigenza narrativa era quella di permettere a Sebastiano e all'attore Pierpaolo Spollon di portare a compimento un percorso nel modo più memorabile possibile. In Lux Vide non abbiamo paura di affrontare il tema della morte. Certo, a volte bastano congedi meno traumatici, ma quando un personaggio ha avuto vicende così estreme e profonde, chiede un compimento più definitivo. Un normale congedo da Sebastiano, un semplice andarsene in un'altra città, sarebbe stato meno emozionante e meno significativo. Il fatto che lui muoia nel tentativo di salvare Blanca, espiando il senso di colpa nei confronti di Bea, era l'uscita di scena più all'altezza del personaggio. Questo ci ha portato a fare morire Sebastiano. Lo spettatore con noi sa che, come nella vita reale, nessuno è al sicuro, e ciò rende più stimolante la visione della serie.

La relazione tra Sebastiano e Blanca da una parte ha appassionato gli spettatori, ma dall'altra è stata criticata da chi ha reputato inopportuno che una vittima ospitasse il suo aguzzino.

Sono osservazioni totalmente legittime. Al momento dell'impostazione della linea, ci siamo posti questo problema. Abbiamo deciso di assecondare l'idea che Blanca stabilisse un legame con Sebastiano. Il motivo è che quello che Sebastiano faceva nella prima stagione era un disegno di vendetta, non dettato dalla follia o da una forma di violenza patriarcale. Voleva vendicarsi per avere trascorso 15 anni in carcere da innocente a causa della testimonianza di Blanca. Blanca si sentiva in colpa e in debito con lui. Capisco che il fatto che gli dia una seconda opportunità e un tetto sotto cui stare una volta uscito dal carcere, abbia potuto mettere a disagio qualcuno, ma quello che volevamo raccontare era che chiunque merita una seconda possibilità. E vorrei sottolineare una cosa.

Prego.

Non avremmo mai accettato di raccontare una donna che minimizza una violenza di tipo affettivo o sessuale. Ci sentiamo al riparo dal territorio di qualunque forma di giustificazione di una violenza contro le donne. Sebastiano non era un pericolo per Blanca in quanto donna, ma perché lei aveva testimoniato contro di lui.

Blanca 3, la terza stagione della serie di Rai1 in onda nell’autunno del 2025

La seconda stagione di Blanca ha avuto forti sfumature crime che hanno convinto gli spettatori. La serie ha ottenuto ottimi dati di ascolto.

Nella prima stagione era stato apprezzato il modo di raccontare il crime attraverso una persona cieca, il suo approccio alle indagini e il suo modo di ricostruire – nella stanza nera della sua fantasia – i dettagli della scena del crimine. Elementi che hanno colpito sia il pubblico italiano che quello internazionale (Blanca è una serie venduta in 50 Paesi, ndr), così li abbiamo valorizzati. Grazie al lavoro fantastico dei due registi Jan Maria Michelini e Michele Soavi, con una scelta stilistica ancora più ardita e un montaggio più rapido, abbiamo reso la serie diversa rispetto al panorama tradizionale della fiction di Rai1. Il pubblico ha apprezzato, lo dimostrano anche i dati dello streaming che sono notevoli, con più di un milione di spettatori che si aggiungono a quelli che guardano la serie in diretta il giovedì. Siamo veramente contenti.

Le scene che avvengono nella stanza nera, dove Blanca ricostruisce la realtà con la sua immaginazione, le ho trovate geniali. Come vengono realizzate?

Vengono così bene perché ci sono due registi molto bravi a saperle mettere in piedi. Sono scene che vanno girate due volte, in contesti completamente diversi. Prima in un contesto reale, poi vengono ricostruite in uno studio con un panno nero. Il fatto che siano efficaci è merito di un grande lavoro di squadra.

Molto interessanti anche i casi di puntata. Vi ispirate a fatti realmente accaduti?

Possono nascere da qualunque cosa, spesso usiamo casi di cronaca minori. Ad esempio, per il caso della quinta puntata che ha colpito molto gli spettatori, siamo partiti dalla vicenda reale di un padre cinese che per vent'anni ha cercato il figlio rapito. Indagando e girando la Cina in moto ha raccolto altri bambini che erano stati rapiti. Siamo partiti da questo caso e abbiamo imbastito la storia declinandola per l'Italia. Siamo costretti a cercare casi molto forti che siano all'altezza della protagonista per rendere tutto equilibrato. L'idea di fondo però è sempre una.

Quale?

Blanca porta la luce in un mondo buio. Per dare l'idea dell'oscurità, servono storie forti ma che siano comunque raccontabili nella prima serata di Rai1, ad un pubblico prevalentemente familiare. Cerchiamo di evitare violenze gratuite o situazioni eccessivamente problematiche. In Blanca ci possiamo permettere un grado di durezza, di realismo, che in altre serie non è possibile. Così, abbiamo esplorato zone un po' più oscure come il carcere, la violenza negli stadi, le lotte fra cani, i furti nei cimiteri.

Ci sono state delle scene che avevate previsto nella sceneggiatura ma che sono state tagliate?

In questa stagione di Blanca devo dire di no. Siamo molto attenti a scrivere esattamente ciò di cui c'è bisogno. In una serie simile, la realizzazione dei set è molto costosa, quindi le sceneggiature vengono scritte in modo che sia tutto indispensabile.

Prima di lasciarci, vuoi aggiungere qualcosa?

Scrivere Blanca è sempre un privilegio e un divertimento. Ci sono personaggi che permettono di andare in territori che è difficile esplorare con altre serie, dalla fantasia di Blanca al politicamente scorretto del Commissario Bacigalupo. La nostra grande fortuna, oltre alla squadra Lux Vide con cui lavoro da anni, è poter consegnare le sceneggiature a registi come Jan Maria Michelini e Michele Soavi che hanno fatto un lavoro straordinario.