Dove è stata girata Blanca 2: le location della fiction di Rai 1 Blanca 2, la fiction che vede Maria Chiara Giannetta nei panni di protagonista, è tornata e va in onda su Rai 1 a partire dal 5 ottobre 2023. A fare da sfondo alle avventure della protagonista è principalmente la città di Genova: ecco dove è stata girata la nuova stagione.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è ormai finita: Blanca, la fiction ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, è tornata con una seconda stagione, in onda ogni settimana su Rai Uno a partire da giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 21.25. Nelle nuove puntate vedremo ancora una volta l'attrice Maria Chiara Giannetta interpretare i panni della protagonista Blanca Ferrando ma il suo personaggio si è evoluto. La detective è sempre più coinvolta nel lavoro della Polizia, determinata a dimostrare il proprio valore a tutti, soprattutto all'Ispettore Liguori. Quali sono i luoghi che fanno da sfondo alla serie della Rai?

Blanca 2, i luoghi di Genova che compaiono nella fiction

Le riprese della seconda stagione di Blanca si sono concluse a maggio 2023 ma la fiction è arrivata in tv solo con l'inizio dell'autunno. Dove è stato allestito il set? Anche in questa nuova edizione della serie i due registi Jan Maria Michelini e Michele Soavi hanno deciso di staccarsi dal libro di Patrizia Rinaldi: se da un lato le vicende della "vera Blanca" sono ambientate a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella versione televisiva la protagonista si aggira tra le stradine genovesi.

Nelle nuove puntate Genova continua a fare da sfondo alle avventure della detective, puntata dopo puntata si vedono comparire alcuni dei luoghi iconici della città come la fontana di piazza De Ferrari, piazza Manzoni, dove c'è il commissariato di San Teodoro, il molo vecchio, piazza Matteotti, piazza San Matteo, piazza delle Fontane Marose e via Interiano.

La casa di Blanca a Camogli

Alcune indagini di Blanca 2 portano la protagonista nello storico parco di Villa Durazzo Pallavicini, luogo nei pressi del quartiere di Pegli, anche se il luogo simbolo delle sue avventure è Camogli, il borgo marinaro e turistico dove vive da sempre e dove è stata ricostruita la sua casa.

Si tratta di una adorabile cittadina ligure in provincia di Genova, resa iconica dal suo porticciolo e dai suoi palazzi variopinti sul lungomare. Per quanto riguarda le scene realizzate in spazi chiusi e interni, queste sono state girate negli studi romani di Formello di Lux Vide. A questo punto, dunque, non resta che godersi i sei nuovi episodi di Blanca 2, tutti dalla durata di 100 minuti, che culmineranno del finale che andrà in onda il 6 novembre.