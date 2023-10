Blanca 2: trama, cast e puntate della fiction con Maria Chiara Giannetta Ritorna da giovedì 5 ottobre su Rai1 la fiction Blanca, arrivata alla sua seconda stagione. La protagonista è Maria Chiara Giannetta, che dovrà rapportarsi con nuovi casi nel commissariato della Polizia di Genova. L’appuntamento è ogni giovedì in prima serata alle 21:25.

A cura di Ilaria Costabile

Maria Chiara Giannetta, foto Virginia Bettoja

Da giovedì 5 ottobre inizia su Rai1 la seconda stagione di Blanca, la serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta che già lo scorso anno è riuscita a conquistare il pubblico, risultando tra le fiction più viste della tv pubblica. Gli episodi, tratti dai romanzi di Patrizia Rinaldi, ruotano attorno alle nuove indagini in cui sarà coinvolta la protagonista non vedente aiutata dall'inseparabile Linneo, ormai sempre più coinvolta dal lavoro della polizia da quando è diventata consulente e intenta a dimostrare il suo valore, soprattutto all'ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno. L'appuntamento con le sei nuove puntate è nella prima serata del giovedì alle ore 21:25.

Le anticipazioni della prima puntata di Blanca 2

Blanca è ormai diventata a tutti gli effetti consulente della Polizia e, infatti, collabora costantemente ai casi che arrivano in commissariato, cercando di dare il suo supporto. Intanto, Sebastiano è in carcere, in attesa del processo e Blanca sembra essere convinta a dargli una seconda opportunità, sebbene l'ispettore Liguori cerchi di farla desistere da questo intento. Nel frattempo, un nuovo caso coinvolge tutta la squadra del commissariato San Teodoro, si tratta della presenza di attentatore seriale in città, chiamato Polibomber, che sembra avere come principale obiettivo proprio la Polizia di Genova.

La trama di Blanca 2

Nella seconda stagione della fiction emergeranno nuovi particolari dal passato della protagonista che hanno a che fare non solo con la morte della sorella, ma con aspetti mai indagati della sua famiglia. Blanca è sempre più impegnata con il lavoro in commissariato, dove cerca di dare tutta se stessa. Al suo fianco c'è l'inseparabile Linneo, che la aiuta indicandole la strada giusta da seguire, Lucia che avrà un ruolo sempre più importante nella sua vita, il padre Ugo e l'amica Stella. Non mancherà, ovviamente l'amore. Mentre di Sebastiano verranno fuori dei lati completamente sconosciuti, con l'ispettore Liguori la tensione emotiva sarà sempre più alta, soprattutto quando comparirà una sua vecchia fiamma che manderà Blanca in crisi.

Ci sarà, poi, l'ingresso di nuovi personaggi che aiuteranno Blanca ad avere ancora più chiaro quale sia il suo percorso e, soprattutto, che tipo di donna vuole essere. Imparerà a chiedere aiuto, arrendendosi al fatto che nessuno può davvero fare tutto da solo, e decide di avvalersi dell'aiuto di Elena, una donna che la sosterrà nelle sue faccende domestiche, ma che a sua volta nasconde un segreto. Nel frattempo, al commissariato, sarà una lotta contro il tempo per fermare l'attentatore che potrebbe distruggere la città.

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, foto Virginia Bettoja

Il cast della seconda stagione: attori e personaggi

Nella seconda stagione di Blanca sono stati riconfermati alcuni personaggi già presenti nel primo capitolo della serie e attorno a cui ruotano le vicende che si sviluppano puntata dopo puntata. Oltre a volti già noti, però, ci saranno anche nuovi interpreti che si intrecceranno alla trama.

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando,

Giuseppe Zeno è Ispettore Michele Liguori

Pierpaolo Spollon è Sebastiano

Enzo Paci è Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo

Sara Ciocca è Lucia Ottonello

Federica Cacciola è Stella

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità

Michela Cescon è Elena

Stefano Dionisi è Polibomber

Chiara Baschetti è Veronica Alberici

Raffaele Esposito è Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Le puntate che compongono la seconda stagione di Blanca sono sei, l'appuntamento è previsto per ogni giovedì in prima serata su Rai1. È però possibile vedere, tanto in replica, quanto in streaming su RaiPlay tutti gli episodi. Di seguito, quindi, le puntate:

Prima puntata giovedì 5 ottobre

Seconda puntata giovedì 12 ottobre

Terza puntata giovedì 19 ottobre

Quarta puntata giovedì 26 ottobre

Quinta puntata giovedì 2 novembre

Sesta puntata giovedì 9 novembre

Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta, foto di Virginia Bettoja

Dove è stata girata Blanca 2

Le riprese della fiction si sono svolte principalmente a Genova, città che ha fatto da sfondo alle puntate anche della prima stagione, tra i luoghi che più ricorrono nella serie ci sono Piazza Matteotti, Piazza San Matteo e Piazza delle Fontane Marose, ma molte scene sono state girate a Camogli che è il posto in cui vive la protagonista. Gli interni, invece, appartengono agli studi romani di Formello della Lux Vide.