Blanca 2, anticipazioni seconda puntata 12 ottobre: Sebastiano si riavvicina, Michele ritrova Veronica Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 2, in onda giovedì 12 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Ecco cosa succederà nella fiction con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

A cura di Daniela Seclì

Anticipazioni della seconda puntata di Blanca 2

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 2, in onda giovedì 12 ottobre su Rai1. L'appuntamento è alle ore 21:30. Attenzione spoiler. Il nuovo episodio della serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon si intitola Il ladro di cani. Sarà una puntata all'insegna della gelosia reciproca per Blanca Ferrando e Michele Liguori. Se la prima si avvicinerà a Sebastiano, il secondo ritroverà l'amica di infanzia Veronica. Nessuno dei due sarà felice della situazione dell'altro. Sullo sfondo, ovviamente, un interessante caso su cui indagare.

Blanca 2, anticipazioni della seconda puntata del 12 ottobre

Blanca 2, la fiction di Rai1 con Maria Chiara Giannetta

Le anticipazioni della seconda puntata di Blanca 2, in onda giovedì 12 ottobre su Rai1 alle ore 21:30. Ecco cosa succederà nell'episodio intitolato Il ladro di cani. Blanca Ferrando e Michele Liguori indagano su combattimenti clandestini tra cani e uniscono le forze per fermarli. Ma le questioni lavorative non riescono a distrarre Blanca dal momento intricato che sta vivendo a livello personale. La protagonista susciterà la gelosia di Liguori.

Blanca e Michele, scoppia la gelosia per entrambi

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno nei panni di Blanca e Michele

Nella seconda puntata di Blanca 2, Lucia Ottonello fa sempre più fatica a stare accanto alla Ferrando. Si sente tradita di lei e, dunque, rifiuta seccamente la sua compagnia. Intanto, Blanca è sempre più vicina a Sebastiano. La cosa non sfugge a Michele Liguori, che è evidentemente geloso del loro rapporto. Anche Blanca dovrà impegnarsi a tenere a bada la gelosia, quando ricomparirà Veronica, un'affascinante avvocatessa che è legata a Michele da un'amicizia coltivata sin dall'infanzia. La sua presenza non farà piacere a Blanca. Per conoscere tutti i dettagli della seconda puntata di Blanca 2, non resta che attendere giovedì 12 ottobre per assistere all'episodio Il ladro di cani.