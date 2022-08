Maria Chiara Giannetta: “Sono fidanzata da cinque anni, non l’ho mai detto per protezione” Maria Chiara Giannetta dichiara in un’intervista di vivere una bellissima storia d’amore da cinque anni con il regista Davide Marengo.

A cura di Ilaria Costabile

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici la cui popolarità in quest'ultimo anno è cresciuta a dismisura, dalla fiction Blanca alla serata di Sanremo accanto ad Amadeus, la trentenne foggiana può ora godersi i risultati di tanto impegno e lavoro. In un'intervista a Vanity Fair si racconta, parlando anche del suo lato più nascosto e rivelando, per la prima volta, di essere innamorata e fidanzata con il regista Davide Marengo.

La passione per la recitazione

Il primo amore, quello per la recitazione, è nato anni e anni fa quando poco dopo la fine del lice, Maria Chiara Giannetta si è trovata a dover capire cosa fare della propria vita. Dal teatro al cinema è stato piuttosto breve:

I provini per il Centro sperimentale di Roma li ho fatti poi grazie a un collega. Studiavo già al teatro di Foggia insieme a Gianmarco Saurino, anche lui di quelle zone, e suo fratello maggiore, Marcello, che oggi fa il montatore, aveva già frequentato il Centro. Gianmarco quindi mi diceva “il prossimo anno provo anch'io”. Io ovviamente non mi sentivo ancora pronta. Prima ho dovuto iscrivermi all'università, facoltà di Lettere Moderne. Dopo un anno, nonostante gli esami già dati, ho capito che non stavo andando da nessuna parte. Volevo fare altro. Così ho detto “Mamma, papà, voglio provare a fare i provini per Roma.

L'amore con Davide Marengo

Sul piccolo schermo Maria Chiara Giannetta ha avuto vari partner, da Maurizio Lastrico che per molti sembrava fosse il suo fidanzato anche lontano dal set, a Giuseppe Zeno, ma in realtà nella vita di tutti i giorni l'attrice pugliese ha una bellissima storia d'amore con il regista Davide Marengo:

L’amore credo sia molto importante. Deve essere un qualcosa che ti arricchisce e che non ti ostacola. E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato

La paura di vedere la propria vita assediata dal gossip è stata più forte del desiderio di condividere la propria felicità, tanto è vero che è da poco che il nome del regista napoletano compare sul suo profilo Instagram, ma entrambi preferiscono mantenere una certa privacy, tutelando come possono i loro sentimenti, come spiega Giannetta durante l'intervista: