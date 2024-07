video suggerito

Pace fatta tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci: perché litigarono cinque anni fa Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci hanno chiarito la querelle in un weekend tra relax e lavoro a Capri. I due volti televisivi nel 2019 si resero protagoniste di uno scontro nato a seguito di alcuni like di Flavio Briatore per l’ex gieffina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pace fatta tra Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci, i due volti televisivi che nel 2021 si resero protagoniste di un duro scontro. Entrambe raccontarono la loro versione: seppure fossero differenti, entrambe mostrarono un astio provato l'una per l'altra, durato poi nel tempo. A scatenarlo un "segui o dei like da parte di Flavio Briatore", ex marito della Gregoraci, per Antonella Fiordelisi, come quest'ultima raccontò. Negli ultimi giorni avrebbero deciso di mettere un punto alla querelle del passato con una vacanza di gruppo a Capri.

Antonella Fiordelisi e Elisabetta Gregoraci insieme a Capri

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi nel viaggio di lavoro a Capri, lo scorso weekend, hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme e chiarire le querelle del passato. Oltre alle stories pubblicate dagli altri Vip presenti che le hanno spesso immortalate vicine, felici e sorridenti, è arrivata ieri la conferma da Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, che avrebbe ricevuto un selfie delle due donne, in chat privata, per confermare il loro riavvicinamento.

Foto Deianira Marzano

Lo scontro per i like di Flavio Briatore

Tutto nacque da uno scambio di like e segui sui social tra Flavio Briatore e Antonella Fiordelisi, comportamento che indispettì la Gregoraci. L'ex di Pechino Express e Grande Fratello Vip raccontò che quando fu attaccata, "non eravamo solo io e lei, c'erano persone che hanno assistito". "In quel momento ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita sotto pressione, senza però fare i nomi e poi automaticamente si era capita la situazione. Tutto questo è scaturito principalmente per un ‘segui’ o dei ‘like’ da parte dell’ex marito. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti, quindi in quel momento sono stata molto impulsiva" spiegò, facendo riferimento allo scontro verbale avuto con Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima preferì non rispondere alle domande riguardo la vicenda, "Parliamo di cose che non mi toccano. Perché io sono una signora, Un purosangue non fa a gara con i pony? Lo hai detto tu", le parole.