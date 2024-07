video suggerito

Elisabetta Gregoraci: “Con Giulio Fratini va tutto bene”, ma spuntano le foto con Alessandro Basciano Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata insieme ad Alessandro Basciano, ex di Sophia Codegoni. La showgirl, però, sostiene che con il fidanzato Giulio Fratini vada tutto bene. Sull’ex marito Flavio Briatore, chiarisce: “È la mia famiglia, l’uomo che è stato accanto a me e che fa parte della mia vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elisabetta Gregoraci sarà in Rai – vissuto come un "ritorno a casa" – dal 26 settembre per condurre un programma di tendenze: Questione di stile. Per sette anni è stata al timone di Battiti Live, quest'anno presentato da Ilary Blasi. Intervistata dal settimanale Chi rivela di non essere riuscita a guardare lo show musicale: "È stata un'esperienza bellissima che ha portato sette anni di record e di grandi successi. Non mi chieda se ho guardato la prima puntata perché emotivamente non ce l'ho fatta". Sul fronte della vita privata, invece, pare che la showgirl sia vicina ad Alessandro Basciano, una voce che è iniziata a circolare dopo che i due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna. Gregoraci, però, sostiene che tra lei e il fidanzato Giulio Fratini vada tutto bene.

Elisabetta Gregoraci insieme a Basciano, ma lei sostiene: "Con Giulio Fratini va tutto bene"

Sul settimanale Diva e Donna sono apparsi alcuni scatti di Elisabetta Gregoraci al fianco di Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, al mare. Nelle immagini i due sembrano particolarmente affiatati, tra abbracci, sorrisi e carezze. La conduttrice, però, conferma che non ci siano problemi con il suo fidanzato Giulio Fratini: "Va tutto bene, da questo punto di vista sono noiosa, è così da due anni". La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini va avanti dal 2022, nonostante a dividerli ci siano 820 km. Fratini è un imprenditore fiorentino che opera nel campo della moda e abita a Firenze. Gregoraci, invece, abita a Monaco insieme a Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore è la mia famiglia"

Al settimanale di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco, nato dall'amore con Flavio Briatore: "È il mio tutto, il senso della mia vita, la cosa più importante che ho". Il ragazzo sarebbe il concorrente perfetto per il programma Questione di stile: "Cambia look continuamente: adesso è moro e rasato, alto 1 metro e 88 a 14 anni, un figo da paura". Sul rapporto con il suo ex marito, rivela: "È la mia famiglia, l'uomo che è stato accanto a me e che fa parte della mia vita. A volte mi fa prendere degli spaventi, ma adesso sta bene, non sta mai fermo. Ed è uno che dice sempre quello che pensa e non gli importa se farà discutere".

